Após dez horas de prova, Davi vence último líder e está na final do BBB24

O motorista de aplicativo Davi foi o último participante a deixar a Prova do Finalista de Resistência do BBB24 nesta 6ª.feira (12.abr.24), após pouco mais de 10 horas de disputa. A prova lhe deu automaticamente garante uma vaga na final do reality show, após Alane soltar a ficha e desistir da competição.

Os brothers estavam em plataforma giratória e precisavam segurar uma placa com a marca do veículo. Quem a segurasse por mais tempo, vencia a competição e ainda levava um veículo. Para conquistar a vaga na final, Davi precisou superar Alane, Isabelle e Matteus.

Matheus e Isabelle foram os primeiros a desistir.

Então o embate ficou entre a bailarina Alane e Davi. O duelo travado na noite de ontem se arrastou até o final desta manhã, quando Alane desistiu da prova. No ato, Davi comemorou aos gritos: "Ganhei, mainha! Estou na final!". Essa é somente a 2ª prova que Davi conquistou ao longo desta edição do programa.

Os competidores disputam um prêmio final de R$ 3 milhões.