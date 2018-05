Unica acontece neste sábado com atração direta dos Estados Unidos

O fim de semana será agitado em Campo Grande. Acontece neste sábado a 13º edição da UNICA e estará imperdível com atrações renomadas da cena eletrônica.

A festa que entrou para o calendário do nosso estado, promete mais uma vez com o maior Line Up de sua história e uma noite incrível. Será composta por 2 festas, a House For Friends, festa de boas vindas para todo o público que vem de fora e a própria UNICA com toda sua grandiosidade.

O evento será animado pelos DJS Seven, Ellie Klots, Joy Corporation, Áudio Go e Clubbers. O evento será realizado no Âncora Hotel, a partir das 23 horas.

Esse ano pela primeira vez depois de anos de pedidos do público, a UNICA foi dividida em dois setores, ÁREA VIP com um Open Bar mais acessível e um Food Park com venda de produtos e o já badalado BANGALÔ, (Avulso e para grupos) com um Open Bar Premium e Open Food de Temaki’s e Hamburgers Gourmet’s.

Sobre SEVENN

Os irmãos americanos Sean e Kevin Brauer passaram a vida produzindo música e fazendo shows pelo mundo. Criados em uma família musical, decidiram passar a produzir música eletrônica depois de conhecer o DJ Alok na Europa em Outubro de 2015.

De lá para cá com o nome artístico “Sevenn”, já lançaram 4 hits mundiais, incluindo “BOOM” com a lenda TIESTO, “Byob” com o DJ Alok e “Colors of the Rainbow”, dentre várias outras tracks de sucesso.

Joy Corporation

Felipe Sabbá, mais conhecido como Joy Corporation, é produtor, multi-instrumentista, cantor, compositor e DJ. Felipe tem várias tracks de sucesso, desde collabs, remixes e tracks autorias, com suporte de grandes artistas e lançamentos em gravadoras de peso. Uma das mais famosas é “Do You Remember”, com mais de 2 milhões de visualizações, e que recebeu um remix oficial de Vintage Culture, que conta com mais de 3,7 milhões de plays na mesma plataforma.

Para nomear alguns outros de seus sucessos, temos “City Lights” pela Só Track Boa, “With Me” com Chemical Surf pela Bunny Tiger, “Bleed” pela Sublime, “My Swag”, um EP com Shapeless, “Pumped Up Kicks” com Dubdogz, “Need Someone” com Bruno Be pela Sony Music e por fim “Love Is The Highest Power”, um EP pela Prison Entertainment, com remixes de Kvsh, Alternative Kasual e Constantinne.

Clubbers

Autor de uma das tracks mais esperadas do final de 2017, “Memories”, collab com o Vintage Culture, o duo Clubbers produz um som com influências que vão do deep house ao progressive house. DJ’s, produtores e amigos, L. Lopez e John Patrício chegaram ao top #10 viral Brasil do Spotify e top #2 no Beatport com menos de uma semana de lançamento pela Spinnin’ Records.

Outras produções autorais também já caíram no gosto da galera, como “Love to Edit ” e “Marrakesh”, e contam com o suporte de importantes artistas brasileiros. Com três anos de estrada, o projeto marcou presença no line up de grandes eventos de música eletrônica do país, como na 13º edição do Universo Paralello e no Só Track Boa.

Ellie Klotz

A DJ Ellie Klotz já se apresentou ao lado de talentos como Amine Edge & Dance, Beatangers, Betoko, Sharam Jey, Steve Angello e outros grandes nomes da cena eletrônica nacional e internacional. Já tocou pelos principais clubs do país, como Green Valley, Pachá, Belvedere Beach Club, Laroc, Anzu, Matahari, ElFortin, P12 e entre outros.

Ellie Klotz se apresentou no Ultra Music Brasil no Rio de Janeiro em 2017 e também é residente do MOB Festival, eleito pela revista DJ MAG britânica como o melhor cruzeiro de música eletrônica do mundo.

HOUSE FOR FRIENDS

25 de Maio, Sexta 22h, piscinas do Âncora Hotel

LINE UP

AudioVision

SHAPELESS (@shapelessmusic)

Diogo Bacchi

VALORES

Promocional: 50,

2º Lote: 60,

3º Lote: 80,

Obs.: Hóspedes do Âncora Hotel, Entrada Free!!!

UNICA

26 de Maio, Sábado às 23h no Âncora Hotel

LINE UP

Áudio Go

ELLIE KLOTS (@Ellieklotsmusic)

JOY CORPORATION (@joy_corporation)

SEVENN (@sevenn)

CLUBBERS (@clubbersmusik)

BANGALÔS

OPEN BAR PREMIUM das 23h às 7h

Água, Refri, Budweiser, Caipiroskas, Mojitos, Gin, Espumante, Vodka Importada, Whisky 12 Anos

OPEN FOOD BANGALÔS 1h às 4h

Tamaki’s e Hamburgers Gourmet

BANGALÔ INDIVIDUAL

Promocional = 300,00

2º Lote = 330,00

3º Lote = 350,00

BANGALÔS p/ 20 pessoas

6.000,00

(20 Ingr. + Garçom Exclusivo)

Reservas: 67.98112-7935

ÁREA VIP

OPEN BAR das 23h às 7h

Água, Refri, Budweiser, Vodka Nacional, Whisky 8 Anos

VALORES ÁREA VIP

Promocional = 110,00

2º Lote: 130,00

3º Lote: 150,00

LOUNGES

Sem ingressos, só o espaço + Garçom Exclusivo = 1.000,00

MESAS BISTRÔS

Sem ingressos, só o espaço = 300,00

ESTACIONAMENTO

Antecipado: 30,00

Na hora: 50,00

POSTOS DE VENDA

BULICHO, Euclides da Cunha 499

M8 BARBER PUB, Antônio Maria Coelho, 4220

UNIQUE STUDIO, Av Três Barras, 213

HAMBUGRERIA, Av. Mascarenhas de Moraes, 1282

COMPRA ON LINE

www.festaunica.com.br

FACEBOOK

www.facebook.com/festaunicacg

INSTAGRAM

@festaunicacg

REALIZAÇÃO

Jamelão e Jefferson Reis