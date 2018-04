Esportes PSG divulga comunicado oficial sobre recuperação de Neymar

O Paris Saint-Germain divulgou nesta sexta-feira (13) um comunicado oficial sobre a recuperação de Neymar, que passou por uma cirurgia que sofreu no quinto metatarso do pé direito após lesão sofrida no último dia 25 de fevereiro.

A nota indica que o craque evoluiu em sua recuperação e tem como base o parecer de Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, que realizou exames no tornozelo de Neymar na quinta-feira (12), em Belo Horizonte.

“O relatório divulgado hoje pelo Dr. Rodrigo Lasmar confirma a boa evolução da lesão de Neymar Jr., e agora permite a reabilitação específica do tornozelo direito e caminhar em pleno apoio progressivo. A velocidade de recuperação nos próximos dez dias definirá a data ideal para a retomada do treinamento sem restrições”, disse o comunicado do PSG.

Durante participação no programa Altas Horas, da TV Globo, Neymar revelou ao apresentador Serginho Groismann que deve voltar a jogar futebol em até um mês.