Estudo da USP Pesquisa de notícias vira debate e deputado diz que MBL é maior difusor de mentiras "O parlamentar lembra que o ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, quer fazer uma força-tarefa juntamente com o Exército para monitorar notícias falsas durante as eleições e aconselha o magistrado a começar pelo grupo de Kim Kataguiri, com quem Gilmar

Por: Tero Queiroz 14/11/2017 às 09:24 Comentar Compartilhar

Foto: Reprodução/Web O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) destacou nesta terça-feira (14) em seu perfil no Twitter um levantamento que concluiu que o MBL (Movimento Brasil Livre) é o maior distribuidor de notícias falsas na internet. A pesquisa foi feita pela Associação dos Especialistas em Políticas Públicas de São Paulo (AEPPSP), com base em critérios de um grupo de estudo da USP, e traz à tona uma lista de sites difusores de fake news nas redes sociais, muitas delas compartilhadas pelas páginas do MBL. Pimenta recomenda então ao ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, que se quiser mesmo fazer uma força-tarefa contra as fake news durante as eleições, conforme anunciou, pode começar pelo MBL, cujos integrantes o ministro até já posou para fotos. Gilmar pretende criar um grupo de trabalho, por meio do TSE, juntamente com o Exército, para monitorar notícias falsas no período das eleições. "Precisamos realmente acompanhar essa nova realidade, que teve repercussão em várias eleições", defendeu. (Com Brasil 247).