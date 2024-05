"A obra mais importante para um cidadão, é o asfalto", diz prefeita Adriane Lopes

A Prefeita Adriane Lopes (PP) comemorou o avanço da obra de pavimentação que liga o Bairro Serradinho ao Núcleo Industrial, que já muda região Imbirussu em Campo Grande (MS).

Emblemáticas, as obras de drenagem, pavimentação asfáltica e bacia de amortecimento nos Bairros Nova Campo Grande, Jardim Carioca, Indubrasil, Serradinho e Vila Popular estão transformando a região, e a população já sente as melhorias.

A obra da Prefeitura de Campo Grande está prestes a ser finalizada, com a drenagem de mais de 10 km e pavimentação de cerca de 7,33 km de sete vias, incluindo a Avenida Wilson Paes de Barros, que encurtará caminhos e facilitará o acesso.

Para a Prefeita, a obra mais importante para um cidadão, é o asfalto. "É ele que melhora a qualidade de vida, valoriza seu imóvel, entre outros benefícios", afirmou a gestora segundo release da sua assessoria de imprensa.

De acordo com a administração municipal, pelas ruas do Bairro Serradinho é possível encontrar moradores satisfeitos com as obras, que marcam o desenvolvimento econômico e social do local.

