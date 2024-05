Vander e Rose viabilizam verba para Estado pavimentar Jardim Parati em Campo Grande

O coordenador da bancada federal de MS, deputado federal Vander Loubet, e a superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), Rose Modesto, estiveram na manhã desta 2ª.feira (6.mai.24) na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul (Seilog) para anunciar recursos para pavimentação asfáltica em Campo Grande.

Com a presença de lideranças do Jardim Parati, a superintendente e o parlamentar confirmaram a liberação de uma emenda de comissão de R$ 5 milhões para investimento em ruas do bairro da Capital.

"Essa demanda pela conclusão do asfalto no Jardim Parati é antiga e chegou tanto na Rose quanto no meu mandato. Trabalhamos em conjunto na Câmara pela viabilização dos recursos que pudessem custear essa obra e deu certo", destacou o deputado.

A reunião ocorreu com o secretário Hélio Peluffo e com o titular da Casa Civil, secretário Eduardo Rocha, que foram informados sobre a disponibilização da verba pela Sudeco. O convênio está pronto para ser formalizado, cabendo ao Estado a elaboração do projeto técnico para realização da obra e a definição das ruas a serem pavimentadas.