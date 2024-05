Presidente da ALEMS convoca união nacional em apoio às vítimas das chuvas no RS

O presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, instou a nação a se unir em um esforço coletivo para socorrer os afetados pelas fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul. Com mais de 1 milhão de brasileiros impactados por esse fenômeno climático sem precedentes, Claro enfatizou a importância de deixar de lado as diferenças políticas e ideológicas em prol de uma ação nacional de emergência.

"Esta tragédia não pode servir de combustível para alimentar a polarização", afirmou Claro. "A urgência é salvar vidas, acolher quem perdeu familiares e viu o patrimônio de uma vida inteira ser levado pelas águas".

O presidente da Assembleia destacou a necessidade de um planejamento estratégico, com recursos federais, para reconstruir a infraestrutura viária do Estado, além de garantir habitação para os desabrigados. Ele alertou sobre o risco de pessoas inescrupulosas se aproveitarem desse momento de comoção nacional para benefício próprio.

"Acredito que toda ajuda deve ser feita de forma institucional", ressaltou Claro. "Mato Grosso do Sul foi um dos primeiros estados a enviar equipes para ajudar no resgate de desabrigados. É necessária uma atuação institucional para garantir que as doações, sejam em dinheiro, roupas ou alimentos, cheguem às pessoas que realmente precisam".