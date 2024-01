Conab faz hoje a primeira contratação de transporte de 2024. Veja como participar

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realiza hoje (segunda-feira, 08.01), a primeira contratação de transporte de 2024.

A operação prevê o transporte de 6 mil toneladas de milho em grão, entre os municípios de Rio Verde e Castelândia, em Goiás, e as cidades de Irecê (4 mil toneladas), Itaberaba (1 mil t) e Ribeira do Pombal (1 mil t), na Bahia. A distância média é de 1.450 km.

O objetivo da operação é o abastecimento do estoque público, armazenados nas unidades da Conab, voltado ao atendimento do Programa de Venda em Balcão (ProVB), que oferta milho a pecuaristas locais, a preços compatíveis com os do mercado atacadista local.

Os interessados em participar do leilão precisam estar inscritos na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) como transportador rodoviário de cargas ou Operador de Transporte Multimodal, desde que inscrito no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC). Também é necessário estar cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais (Sican).

O leilão de frete será feito por meio de pregão eletrônico e para participar é necessário estar associado a uma Bolsa de Cereais, de Mercadorias e/ou de Futuros.

Cooperativas ou associações devem comprovar, por meio de seu documento de constituição, que sua formação é exclusiva de Transportadores Autônomos de Cargas TACs.

Em ambas as modalidades de contratação de transporte, é necessário estar cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais, Público do PAA, Cooperativas, Associações e Demais Agentes (SICAN) e cumprir todas as exigências do aviso específico e do Regulamento para Contratação de Transportes da Conab. Esses documentos instituem as condições para contratação e operacionalização dos serviços de transporte, destinados a atender as atividades finalísticas da Companhia.

SERVIÇO:

Contratação de frete pela Conab

Pregão eletrônico: acesso via cooperativa ou bolsa de cereais

Horário: 9h30 (horário de Brasília)

Fonte: Pensar Agro