Pesquisador da Embrapa está entre os 2% mais influentes do mundo

O pesquisador Sérgio Tonetto de Freitas, da Embrapa Semiárido, foi novamente incluído na lista dos 2% de cientistas mais influentes do mundo em suas áreas de atuação. Ele é um dos 25 pesquisadores da Embrapa presentes no ranking, sendo um dos dois únicos com atuação na região Nordeste.

A lista é elaborada anualmente pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, com base em dados da plataforma Scopus. O levantamento mais recente foi publicado em 19 de setembro de 2025, pela editora científica Elsevier. Esta é a terceira vez consecutiva que Tonetto aparece entre os cientistas mais citados globalmente.

O estudo avalia o impacto científico dos pesquisadores ao longo da carreira (de 1996 a 2024) e no ano anterior. Os critérios incluem métricas como o número de citações, o índice h, posição de autoria nos artigos e um indicador composto que classifica os pesquisadores entre os 100 mil mais influentes do mundo, em 22 áreas e 174 subáreas do conhecimento.

“A sensação é de profunda realização, acompanhada da convicção de que estamos conduzindo pesquisas de relevância para a solução de desafios significativos da agricultura em âmbitos regional, nacional e internacional”, afirmou Tonetto.

Ele também ressaltou o significado institucional da conquista:

“Representar a Embrapa nessa lista é motivo de imenso orgulho e evidencia nossa capacidade de contribuir de forma expressiva para o avanço do conhecimento técnico e científico global, mesmo diante de restrições orçamentárias mais severas em comparação a outros países.”

O reconhecimento foi celebrado internamente. Em mensagem enviada ao pesquisador e à chefia da unidade, o diretor executivo de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, Clenio Pillon, expressou satisfação com o resultado.

“Esta é uma notícia que enche toda a Empresa de imenso orgulho e reforça a qualidade e o impacto global da ciência que é produzida diariamente nas Unidades da Embrapa”, escreveu.

Segundo Pillon, a pesquisa desenvolvida por Tonetto está alinhada com desafios estratégicos da ciência contemporânea, especialmente no setor agropecuário.

“Mais do que um reconhecimento individual, esta conquista valoriza a ciência como vetor de desenvolvimento, bem como destaca a atuação de nossas equipes e da Embrapa na vanguarda científica e tecnológica, com destaque para o cinturão tropical.”

Sérgio Tonetto é graduado e mestre em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, com doutorado em Biologia de Plantas e pós-doutorado em Ciência de Plantas pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Desde 2012, é pesquisador da Embrapa Semiárido, atuando no Núcleo Temático de Agricultura Irrigada, com foco em Fisiologia Pós-colheita.

Suas linhas de pesquisa incluem o uso de métodos não destrutivos para avaliação da qualidade de frutas, estudo de desordens fisiológicas e análise do metabolismo respiratório visando à conservação da qualidade pós-colheita.

Além da pesquisa, ele leciona nos programas de pós-graduação em Agronomia da Univasf e da Uneb, e colabora com o IF Sertão-PE. Também atuou como professor do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFS, entre 2015 e 2025.