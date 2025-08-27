O deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), relator da CPI do INSS foi denunciado pelo crime de estupro de vulnerável e fraude processual.

A notícia-crime foi protocolada na Polícia Federal na última 6ª feira (27.mar.26) pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) e pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ).

No documento, os parlamentares afirmam possuir elementos que indicam que o deputado de extrema-direita praticou violência sexual contra uma pré-adolescente de 13 anos, ato que teria resultado em uma gravidez e no nascimento de uma menina, hoje com oito anos de idade.

A denuncia aponta que a criança foi registrada como filha da avó materna para ocultar a identidade da vítima e do agressor. Hoje, a vítima tem 21 anos.

Ainda conforme a denúncia, Gaspar pagou, por meio de um intermediário o valor de R$70 mil com a intenção de comprar o silêncio da vítima. Ele ainda teria prometido outros R$400 mil.

“Chegaram ao conhecimento dos noticiantes informações graves, acompanhadas de registros documentais e conversas, indicando, em tese, a prática do crime de estupro de vulnerável contra uma menina que, ao tempo dos fatos, contava 13 anos de idade”, diz trecho da petição.

Diante da seriedade das acusações, os parlamentares pedem que a Polícia Federal adote medidas imediatas para resguardar eventuais provas digitais e financeiras, como capturas de tela de conversas, metadados e extratos bancários. A intenção é impedir que esses registros sejam apagados ou alterados, garantindo sua utilização na investigação.

Além disso, a solicitação prevê a oitiva do intermediário envolvido, o acompanhamento da movimentação dos valores citados e a inclusão da vítima e da criança em um programa de proteção a testemunhas, em razão do possível risco à segurança de ambas.

Vice-líder do Governo na Câmara, Lindbergh diz que todas as informações sobre os pagamentos estão anexadas à denúncia enviada à PF.

Ainda conforme o parlamentar ele e a senadora Soraya pediram à Polícia Federal que a investigação tramite sob sigilo para proteger a identidade da vítima e de sua família. Ao mesmo tempo, pediram proteção à mãe e a criança. Ambos os parlamentares disseram ter recebido a denúncia com vários vídeos e gravações.

Para a senadora, a solução do caso é simples. “Basta o acusado |(Alfredo Gaspar) se submeter a um exame de DNA”, a parlamentar ainda afirma que caso o exame tenha resultado negativo, fará uma retratação. Lindbergh, por sua vez, observou que o bolsonarista Alfredo Gaspar “se intitula como paladino da moralidade e defensor da família” e, assim, terá que se explicar à Polícia Federal.