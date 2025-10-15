Universidade da China lança IA voltada ao setor agrícola

A Universidade Agrícola da China (CAU) apresentou na 2ª feira (13.out.2025) o Shennong Large Model 3.0, a mais recente versão de seu sistema de inteligência artificial desenvolvido para aplicações agrícolas. O lançamento ocorreu durante a Conferência Mundial de Inovação Agroalimentar (WAFI 2025), realizada em Pequim.

De acordo com Wang Yaojun, pesquisador-chefe do CAU (imagem da capa), uma conquista importante é que esse novo modelo não apenas reduz substancialmente as demandas computacionais, mas também aumenta o desempenho em 5% em comparação à versão original.

Lançado originalmente em 2023, o sistema já contava com conhecimentos básicos e capacidade para responder a perguntas específicas do setor. A segunda versão, por sua vez, introduziu funções multimodais e expandiu o uso da tecnologia.

DADOS ESPECIALIZADOS

Desde sua criação, o Shennong Large Model foi treinado com um vasto conjunto de dados do setor. A plataforma integra mais de 10 milhões de gráficos, 50 milhões de registros de produção e cerca de 20 mil monografias agrícolas.

O sistema oferece 36 agentes especializados, divididos em seis categorias, que abrangem áreas como reprodução inteligente, plantio e agricultura.

TESTES NA CHINA

O Shennong 3.0 já está sendo testado em diversas localidades, incluindo Pequim, a região autônoma da Mongólia Interior e a província de Heilongjiang, no nordeste do país. Os programas desenvolvidos fornecem serviços localizados, como proteção de plantas e orientações personalizadas ao longo do ciclo de cultivo.

De acordo com Sun Qixin, presidente da Universidade Agrícola da China, o modelo cobre 90% das disciplinas agrícolas e 80% dos cenários relacionados à agricultura.

A CONFERÊNCIA WAFI

O WAFI 2025, foi realizada de 12 a 14 de outubro, reunindo cerca de 780 especialistas nacionais e internacionais, servindo como uma plataforma de classe mundial dedicada ao avanço da inovação agroalimentar global.