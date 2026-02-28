Zeca lança programa com R$ 10 milhões para agroindustrialização familiar de MS

O deputado estadual Zeca do PT realizará na próxima 2ª feira (2.mar.26), às 9h, o lançamento do Programa de Agroindustrialização da Agricultura Familiar de Mato Grosso do Sul. O evento será no Teatro da Faculdade Insted, em Campo Grande (MS), e deve reunir autoridades políticas e representantes do setor agropecuário.

O programa foi viabilizado por articulação de Zeca do PT com os deputados federais Vander Loubet (PT-MS) e Camila Jara (PT-MS), que destinaram emendas parlamentares, somando cerca de R$ 10 milhões em investimentos para fortalecer a produção e agregar valor às agroindústrias familiares e à agricultura do estado.

Segundo o parlamentar, “o lançamento desse programa simboliza um novo momento, um novo passo na construção de políticas efetivas para a agricultura familiar, capazes de melhorar a vida dos assentados, pequenos produtores, indígenas e quilombolas”.

A iniciativa também se apoia no trabalho de Zeca como presidente da Comissão Permanente de Desenvolvimento Agrário, Assuntos Indígenas e Quilombolas da Assembleia Legislativa de MS (Alems), com diálogo constante com movimentos sociais e órgãos estaduais e federais, como Seaf/Semadesc, Agraer, Ceasa, Iagro e Imasul.

“Agregar valor naquilo que essa gente da agricultura familiar produz significa renda. E renda significa cidadania. É exatamente atrás disso que, contando com a sensibilidade política e o carinho da deputada Camila e do deputado Vander, daremos esse passo significativo na construção desse novo momento”, explicou Zeca.

O programa está estruturado em seis linhas estratégicas: aquisição de equipamentos para agroindústrias familiares; cursos de capacitação; seminários sobre acesso a crédito (Pronaf); perfuração de poços artesianos coletivos com energia fotovoltaica; apoio tecnológico; e adequação à legislação. A execução seguirá a Lei nº 13.019/2014, por meio de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), garantindo critérios técnicos e agilidade na aplicação dos recursos.

As agroindústrias beneficiadas atuarão em cinco eixos principais: leite e derivados; panificação e massas; mel e produtos apícolas; mandioca e derivados; e frutas.

Conforme Zeca, o programa também inclui um processo de organização e qualificação dos grupos beneficiados.

“Será realizado um levantamento técnico para avaliar qual o potencial de produção e matéria-prima daqueles agricultores e grupos que solicitarem investimento. Não adianta criar um elefante branco se não tiver o leite ou a fruta necessária”, destacou.

O programa prevê ainda a preparação de grupos associativos e cooperativas para gestão coletiva das agroindústrias, garantindo sustentabilidade econômica e fortalecimento da agricultura familiar.

“A Agraer vai ter um papel importante em preparar esse grupo associativo, cooperativo, para que se evolua da cultura da individualidade para uma gestão de agroindústria coletiva nos assentamentos”, completou.

As agroindústrias terão prazo para adaptar suas estruturas às exigências legais e sanitárias, garantindo regularidade, qualidade e segurança alimentar. O deputado reforça que o programa vai além do aporte financeiro, representando um processo estruturante de desenvolvimento e acompanhamento técnico.

SERVIÇO