Dinatec abre o calendário de eventos de 2024, quarta-feira, em Canarana, Mato Grosso

A Dinetec, feira agropecuária anual realizada no Vale do Araguaia, será realizada semana que vem, dias 10, 11 e 12, na Área Experimental da Meta.

Com uma trajetória de uma década impulsionando o setor, o evento abre o calendário nacional, oferecendo uma experiência repleta de inovações, avanços tecnológicos e oportunidades de negócios para produtores e empresas do agronegócio.

Promovido pela Meta Consultoria Agrícola, em parceria com o Sindicato Rural de Canarana/MT, o Dinetec tem se reinventado ao longo dos anos, apresentando um formato dinâmico e atrativo para os dias de campo.

Em 2023, atraiu mais de 14 mil visitantes, incluindo 5.200 produtores rurais, gerando negócios no valor de aproximadamente R$ 3,3 bilhões durante os três dias de evento. A participação de mais de 400 marcas foi crucial para estabelecer o Dinetec como um ponto de referência no cenário agropecuário nacional.

Para a edição de 2024, grandes empresas, tanto nacionais quanto internacionais, já confirmaram presença, prometendo trazer as mais recentes inovações e tecnologias do setor. O evento se destaca como uma oportunidade singular para agricultores e agroempreendedores de todo o país conhecerem as últimas novidades, impulsionando a produtividade e a competitividade em um segmento em constante expansão.

O Dinetec 2024 consolida seu papel como um evento regional essencial no Mato Grosso, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico de Canarana e da região do Vale do Araguaia. Ao estimular a economia local, a feira auxilia os produtores nas decisões de investimento, promovendo o fechamento de negócios e o fortalecimento de parcerias. Sendo o epicentro onde conexões são estabelecidas, o evento abre novos horizontes para o agronegócio.

Em um cenário marcado por possíveis desafios, como escassez de insumos agrícolas, elevados custos de produção e desafios climáticos, a Dinetec busca oferecer acesso a informações de qualidade, acompanhamento tecnológico para otimização de recursos e oportunidades de parcerias estratégicas para o sucesso nos negócios.

SERVIÇO

Evento: Dinetec 2024

Data: 10, 11 e 12 de janeiro de 2024

Horário: das 8h às 18h

Local: Área Experimental da Meta Consultoria Agrícola Canarana-MT

Fonte: Pensar Agro