Sérgio Murilo pode compor chapa com João Henrique Catan ao governo de MS

O tabuleiro político de Mato Grosso do Sul tem o movimento de uma nova peça. O nome do engenheiro e empresário Sérgio Murilo Nascimento Mota começa a circular com força nos bastidores como o provável braço direito do deputado estadual e pré-candidato ao Governo, João Henrique Catan (Novo).

De acordo com informação exclusiva obtida pela reportagem do MS Notícias , Sérgio Murilo pode se filiar ao Novo e consolidar uma chapa que una a juventude de Catan à vasta experiência administrativa de Murilo.

Vamos lembrar que Sérgio Murilo não é um desconhecido na engrenagem do Estado. Com um currículo que transita entre a iniciativa privada e o alto escalão público, ele já ocupou cargos estratégicos em gestões anteriores, incluindo a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) em 2021. Sua trajetória inclui passagens pela Sanesul, Enersul e a presidência da Lotesul, além de ter comandado o tradicional Rádio Clube.

Tal bagagem é vista como o contraponto ideal para a candidatura de Catan. Enquanto o deputado se vende pelo embate direto e fiscalização no legislativo, Murilo traz o "know-how" de quem conhece por dentro a máquina pública e o setor produtivo como diretor-presidente da Prática Engenharia.

Se efetivar-se a união de um aliado governista com Catan, os grupos políticos tradicionais de Mato Grosso do Sul devem ter uma reação.

A compreensão da movimentação do Novo é de que, ao articular Murilo na vice de Catan, estão atraindo um gestor que já esteve no núcleo do governo estadual, conhecendo as fragilidades e os caminhos da administração atual.

Nomes próximos à articulação afirmam que Sérgio Murilo vê em João Henrique Catan o "jovem combatente" que o estado necessita.

A possível aliança deve elevar o confronto nas eleições de outubro, colocando ao alcance de Catan, que agora é visto apenas como um político de oposição, todo o material técnico e político de alto nível que Sérgio Murilo detém.