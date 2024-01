Governo Lula investiu R$ 24,1 bilhões no Agronegócio de MS

Ao longo de 2023 o governo do presidente Lula (PT), investiu R$ 24,1 bilhões no Agronegócio de Mato Grosso do Sul.

Segundo a gestão, o valor global foi distribuído entre 37,4 mil contratos de crédito. Dentro desse valor, R$ 301,3 milhões foram concedidos via crédito para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

O Pronaf é um programa que visa promover o desenvolvimento sustentável do meio rural, aumentar a capacidade produtiva, gerar empregos e aumentar a renda dos agricultores familiares, melhorando sua qualidade de vida e exercício da cidadania. Ele apoia atividades agrícolas e não agrícolas em estabelecimentos ou aglomerados rurais urbanos próximos e disponibiliza linhas de crédito adequadas às necessidades dos agricultores familiares.

Outra iniciativa importante é o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que movimentou R$ 1,93 milhão em 2023, com 209 agricultores familiares vendendo alimentos diretamente para o governo. O programa compra alimentos da agricultura familiar e os distribui para pessoas em insegurança alimentar e nutricional, além de equipamentos públicos e filantrópicos de ensino.

O PAA impactou a vida de 581,5 mil alunos sul-mato-grossenses atendidos em 1,5 mil escolas com alimentos comprados da agricultura familiar, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos.

A plataforma ComunicaBR é um recurso valioso para acompanhar o alcance das ações e programas em todo o país, incluindo os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. A plataforma está disponível para consulta através do link gov.br/comunicabr.

ATUALIZAÇÃO DE DADOS

No dia 17 de janeiro de 2024, o Governo Federal atualizou os dados do ComunicaBR. Com isso, o cidadão agora pode acompanhar o alcance e a execução de ações do governo e programas divididos em agricultura, cultura, educação, emprego, esporte, saúde, transferências ao cidadão e transferências aos estados e municípios, nos níveis federal, estadual e municipal.

PLATAFORMA

Lançado em dezembro de 2023, o ComunicaBR é uma plataforma online de transparência ativa sobre programas e ações do Governo Federal com dados sobre execução nos níveis federal, estadual e municipal, uma parceria entre o Gabinete Pessoal do Presidente da República, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) e o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).

A consulta é livre para todos os brasileiros. Ao entrar no site, o internauta escolhe o nível territorial dos dados que quer acessar: nacional, estadual ou municipal. Depois, seleciona a área do programa: Agricultura, Cultura, Educação, Emprego, Esporte, Saúde, Transferências ao Cidadão, Transferências aos Estados e Municípios.