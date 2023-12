Mapa investe R$ 10 milhões na recuperação de estradas rurais do Maranhão

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) está investindo R$ 10 milhões do Programa de Recuperação de Estradas Vicinais, para melhorar o escoamento da produção agrícola e a infraestrutura logística do Maranhão.

As obras beneficiam não só os agricultores, mas também a população rural em seu deslocamento para serviços essenciais, como saúde e educação nos municípios.

Realizado em parceria com municípios, secretarias estaduais e/ou consórcios municipais, o programa visa agilizar e tornar eficientes as obras, considerando as inúmeras dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais, como adversidades climáticas e falta de infraestrutura logística.

Em Magalhães de Almeida, a construção da estrada vicinal no povoado de Trincheiras será fundamental para solucionar o isolamento da maioria dos moradores rurais durante o período chuvoso.

Em São Bernardo, serão construídos 100 km de estradas, beneficiando cerca de 6 mil habitantes da região, melhorando significativamente suas condições de vida e possibilitando o escoamento e comercialização de produtos agrícolas.

"Os benefícios vão muito além dos produtores rurais. Toda a comunidade terá uma melhor qualidade de vida, facilitando o acesso à educação, consultas médicas e outros serviços. A política é, acima de tudo, sobre a transformação na vida das pessoas", destacou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.