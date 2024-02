Produção mundial de soja pode chegar perto de 400 milhões de toneladas

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) publicou recentemente novas estimativas para a safra mundial de soja, indicando que a produção mundial de soja deve atingir 398,2 milhões de toneladas, um aumento de mais de 5% em comparação com a safra anterior.

Esse aumento é impulsionado principalmente pela recuperação da safra Argentina, que deve adicionar 25 milhões de toneladas ao mercado em relação ao ano anterior, além de países com produções menores que também esperam um aumento de 4 milhões de toneladas".

O Brasil deve produzir 156 milhões de toneladas, prevê o USDA,enquanto a previsão da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgada em fevereiro, era de 149,4 milhões de toneladas. Uma redução de 1 milhão de toneladas na produção brasileira em comparação com o relatório anterior de janeiro, segundo o USDA.

Essas diferenças provavelmente serão ajustadas no próximo relatório de março, considerando que são variações naturais e inerentes ao método de pesquisa e ao intervalo de tempo em que são realizadas.

Os dados do Agrostat, plataforma do Ministério da Agricultura e Pecuária que monitora o comércio agrícola brasileiro, são detalhados no Boletim de Conjuntura Agropecuária, elaborado pelos técnicos do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

Fonte: Pensar Agro