Em janeiro, MS alcança receita de US$ 461,4 milhões em exportação

A receita com a exportação de produtos industriais de Mato Grosso do Sul alcançou US$ 461,4 milhões em janeiro de 2024.

Os dados são do Radar Industrial da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems).

Se comprado com os mesmo período do ano passado, houve 22% de aumento, já que na época o radar apontou receita de US$ 378,9 milhões. Em relação ao volume, a elevação ficou em 31%.

"Esse foi o melhor resultado para o mês de janeiro em toda a série histórica das exportações de produtos industriais de Mato Grosso do Sul", declarou o economista-chefe do Sistema Fiems, Ezequiel Resende. Veja a explanação do economista:

Quanto à participação relativa, a indústria foi responsável por 68% de toda a receita de exportação do Estado no primeiro mês de 2024.

Os cinco principais compradores da indústria sul-mato-grossense, em termos de receita, estão: China, Estados Unidos, Holanda, Indonésia e Índia. Esses países respondem por 55% de participação no total de receitas em janeiro de 2024.

Já os cinco principais produtos exportados pela indústria de Mato Grosso do Sul em janeiro, em termos de receita, são: pastas químicas de madeira (celulose); carnes desossadas de bovino congeladas; outros açúcares de cana; bagaços e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja; e farinhas e pellets da extração do óleo de soja. Esses produtos somados proporcionaram 70% das receitas obtidas com exportação pela indústria sul-mato-grossense em janeiro deste ano.