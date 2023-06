Em maio, preço do diesel barateia 3,85% em MS

Em Mato Grosso do Sul, no fechamento de maio, o Diesel barateou 3,85%, passando a custar em média R$ 5,80. Esse é o reflexo dos primeiro semestre do governo do presidente Lula (PT).

De acordo com o último Índice de Preços Ticket Log (IPTL), a Região Centro-Oeste encerrou maio com o preço médio da gasolina a R$ 5,65, após redução de 1,79%, ante abril, Já o litro do etanol fechou o período a R$ 4,16, após redução de 2,14% no preço, a mais expressiva para o combustível em todo o País. O litro do diesel comum foi encontrado a R$ 5,70, com recuo de 2,20%, enquanto o tipo S-10 fechou a R$ 5,81, após redução de 2,86% ante o mês anterior.

“Devemos aguardar os próximos dias e o reflexo da mudança no modelo de cobrança do ICMS, que deve elevar o preço médio da gasolina comercializada nas bombas logo no início de junho”, observou Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

Os impostos foram suspensos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em junho de 2022, num estratégia eleitoreira para baratear o combustível que na época custava R$ 8,00. A medida do ex-chefe do executivo acabaria em março, encarecendo os combustíveis novamente, mas ao assumir, Lula prorrogou por dois meses a isenção de impostos federais (PIS/Cofins) sobre os combustíveis que havia sido aplicada.

As regras que estavam em vigor desde 2016 seguiam de perto as oscilações do valor do petróleo no mercado internacional.

A nova política passou a levar em conta alguns fatores domésticos, mas continuarão seguindo parâmetros internacionais. Agora, o novo formato de cobrança do ICMS deve anular esse ganho para o consumidor.

PREÇO EM MAIO

Em maio, o preço dos combustíveis caiu após a Petrobras anunciar uma mudança em sua política de preços. Adotar uma nova política de preços na estatal foi uma promessa de campanha de Lula.

No recorte por Estado, todos os do Centro-Oeste apresentaram alta no preço do etanol. O Distrito Federal registrou queda de 0,47% para o combustível. A gasolina se apresentou como economicamente mais viável para abastecimento em toda região, exceto no Mato Grosso, onde a média para o etanol foi a mais baixa do País. Ainda assim, o etanol é ecologicamente mais viável, por ser capaz de reduzir consideravelmente as emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo.

