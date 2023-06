Food Service cresce 21,2% com o 'combo' de vendas no salão e delivery

O mercado de franquias registrou um crescimento de 17,2% em seu faturamento nominal no 1º trimestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado. A receita passou de R$ 43,380 bilhões para R$ 50,854 bilhões, conforme dados da Pesquisa Trimestral de Desempenho do Franchising da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Na comparação com o primeiro trimestre de 2019 (antes da pandemia), o incremento na receita chega a 22,6%. De janeiro a março deste ano, um dos segmentos que teve destaque no setor foi o de Food Service, com o aquecimento das vendas no salão e via delivery. Este é o caso de duas tradicionais marcas de alimentação fora do lar: Água Doce Sabores do Brasil e Divino Fogão.

Com 33 anos no mercado de alimentação e oferecendo uma proposta de casual dinner, a Água Doce Sabores do Brasil é referência na oferta da culinária brasileira. Colhendo os bons resultados desde a volta ao presencial após os últimos anos, a rede obteve um crescimento de 13% no primeiro trimestre deste ano, comparado com o mesmo período de 2022. As novidades em cardápio, retorno das atividades no salão e amadurecimento do delivery foram as estratégias que impulsionaram a alta no período.

Com objetivo de ampliar a presença no interior do Brasil, a rede visa a abertura de 10 estabelecimentos neste ano, principalmente no Estado de São Paulo, em cidades como Piracicaba, Indaiatuba, Sorocaba, Campinas, Bragança Paulista e Atibaia. Atualmente com três modelos de negócio, um dos focos da empresa em 2023 é a implantação de unidades em hipermercados e galerias, visando um novo perfil de consumidor, que busca por comodidade e praticidade. A primeira operação no formato foi inaugurada em Tupã, município onde a franquia foi fundada, no interior paulista.

Já o Divino Fogão, com mais de 200 pontos de vendas, que incluem restaurantes físicos e dark kitchens, obteve uma alta em seu desempenho com as vendas via delivery no primeiro trimestre de 2023. A rede cresceu 35% no faturamento com o sistema de entrega em domicílio se comparado com o mesmo período de 2022. Além disso, a marca teve um incremento de 20% no faturamento total de janeiro a março deste ano.

Durante o primeiro trimestre, o Divino Fogão expandiu sua atuação e inaugurou cinco operações. Para o próximo trimestre, a rede de comida da fazenda preparou diversas novidades, que incluem a abertura do primeiro restaurante dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, em junho; novos cardápios de saladas e pratos quentes; e associação a duas novas marcas de fast-food para a ampliação de ofertas via delivery. Segundo Emiliano Silva, diretor de operações, a chegada da segunda geração da família Varela, que remodelou alguns departamentos da empresa, integrando um novo modelo de gestão que permite a implantação de tecnologias e novos equipamentos, proporcionou o bom desempenho neste começo de 2023.