Governo publica medida que barateia carros populares, caminhões e ônibus

O governo do presidente Lula (PT), publicou na edição desta 3ª feira (6.jun.2023) do Diário Oficial da União (DOU) a Medida Provisória (MP) que cria o programa de barateamento de caminhões, ônibus e carros populares. Eis a íntegra.

A medida foi anunciada na 2ª feira (5.jun) pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB).

"Art. 12. No momento da entrada em vigor desta Medida Provisória, cada montadora estará habilitada a conceder o montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a título do desconto patrocinado de que trata esta Medida Provisória", aponta a MP.

O percentual de descontos varia de 1,6% a 11,6%. Eis os valores, conforme o porte do veículo:

Carros: até R$ 8 de descontos, para modelos com valor de mercado de até R$ 120 mil;

Ônibus e caminhões: de R$ 33.600 a R$ 99.400 de descontos.

De acordo com a medida, a MP libera R$ 700 milhões para a linha de caminhões; R$ 1,5 bilhão para a linha de carros populares e R$ 300 milhões para a linha de ônibus e vans.

No caso dos carros populares, os descontos serão concedidos com base no cumprimento de 3 critérios: social (preço mais baixo), ambiental (carros que poluem menos) e densidade industrial (predominância de criação de empregos na indústria brasileira e uso de peças nacionais).

"Art. 3º Na aquisição de automóvel ou veículo comercial leve sustentável novo que cumpra o disposto nesta Medida Provisória, o consumidor fará jus a desconto patrocinado", diz a MP.

"Art. 4º Serão considerados sustentáveis o automóvel e o veículo comercial leve que atenderem aos critérios, na forma do Anexo, relativos a: I - fonte de energia utilizada no veículo; II - consumo energético do veículo; III - preço público sugerido; e IV - densidade produtiva do veículo", observa o texto.

O valor do desconto nos carros depende da quantidade de pontos somados (a regra no texto). Veja abaixo:

Na compra de carros, terão desconto de R$ 8 mil: automóveis e veículos comerciais leves cuja soma dos pontos seja maior ou igual a 90;

Conseguirão descontos de R$ 7 mil: automóveis e veículos comerciais leves cuja soma dos pontos seja maior ou igual a 85 e inferior a 90;

O desconto de R$ 6 mil será oferecido aos compradores de automóveis e veículos comerciais leves cuja soma dos pontos seja maior ou igual a 81 e inferior a 85;

Conquistarão desconto de R$ 5 mil pessoas que comparem automóveis e veículos comerciais leves cuja soma dos pontos seja maior ou igual a 77 e inferior a 81;

Terão descontos de R$ 4 mil compradores de automóveis e veículos comerciais leves cuja soma dos pontos seja maior ou igual a 73 e inferior a 77;

O desconte de R$ 3 mil será concedido aos compradores de automóveis e veículos comerciais leves cuja soma dos pontos seja maior ou igual a 69 e inferior a 73;

Por fim, terão desconto de R$ 2 mil os compradores de automóveis e veículos comerciais leves cuja soma dos pontos seja inferior a 69.

Já o desconto para veículos de transporte de carga e passageiros (eis a regra no texto) será medido da seguinte maneira.