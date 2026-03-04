A contabilidade do silêncio

Nada desnuda tanto a alma pública quanto a reação de um indivíduo ao ver seu nome vinculado a uma cifra. Não se trata do preço da barganha eleitoral comum, mas da precificação da honra, valor que, por definição, deveria permanecer alheio a qualquer mercado.

Recentemente, o país tomou conhecimento do que se pode chamar de escrituração do boato. Registros rudimentares em cadernos de balcão, nos quais nomes de relevância política foram grafados ao lado de cifras vultosas. O autor das notas refugiou-se no ouvi dizer.

Entretanto, o fenômeno mais inquietante não reside na grafia de quem prenotou, mas no silêncio de quem foi prenotado.

No plano das instituições e da vida civil, a imputação de valores astronômicos para a viabilização ou mordaça de candidaturas exige uma resposta de natureza enérgica. Para o homem público que zela pelo nome como território inviolável, não bastam notas de gabinete nem discursos efêmeros em redes sociais. A gravidade do fato impõe o uso da interpelação judicial, amparada pelo artigo 144 do Código Penal. Trata-se de um imperativo ético. Ou se sustenta a acusação sob o rigor da prova, ou se reconhece a própria indigência moral pela retratação. No Direito, a ausência de explicação prolonga a infâmia.

O que se testemunha, contudo, é uma espécie de preclusão da honra. Quem não exerce o direito de resposta no tempo da ofensa perde, adiante, a possibilidade de reclamar a integridade da própria imagem. Ao permitir que seu nome habite cadernos de estratégias obscuras sem exigir o prove ou cale-se judicial, o agente público não preserva a biografia. Administra, em silêncio, o dano de uma suspeita que ele próprio, por omissão, ajuda a validar.

Esse silêncio nunca é neutro. Trata-se de um mecanismo de adaptação no qual, quando o custo da verdade ameaça a estabilidade de alianças ou posições de poder, a consciência aprende a coexistir com o descrédito. A honra que aceita ser anotada em contextos de bastidor, sob o pretexto de prudência política, abdica de sua natureza intrínseca e se converte em moeda de troca. O silêncio transforma a suposta vítima em personagem tolerante de uma trama conveniente para ambos os lados.

O papel, por sua natureza inerte, aceita qualquer número. A dignidade não. Na contabilidade da moralidade pública, quem abdica do rigor da lei para passar a limpo a própria história paga a conta em reputação. Trata-se de um passivo permanente, que não se renegocia e não prescreve.

Autor: Luciano Martins é advogado, consultor jurídico, palestrante, professor, mestrando em educação pela UFMS*.