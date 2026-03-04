Ataque dos EUA contra o Irã custa US$ 779 milhões nas primeiras 24h

As Forças Armadas dos Estados Unidos gastaram aproximadamente US$ 779 milhões no primeiro dia de guerra contra o Irã. A guerra teve início na madrugada de 28 de fevereiro de 2026.

O valor bilionário representa cerca de 0,1% de todo o orçamento de guerra norte-americano aprovado para o ano de 2026.

As estimativas financeiras foram compiladas pela agência Anadolu, com base em confirmações do Comando Central dos EUA (CENTCOM).

O cálculo considera as exigências de manutenção, horas de voo e relatórios do Departamento de Defesa para 2025 e 2026.

Em junho de 2025 os EUA sob o regime de Donald Trump também já tinha atacado o Irã.

A operação militar deflagrada no último sábado envolveu um amplo contingente de aeronaves furtivas, caças e navios de guerra.

OPERAÇÕES AÉREAS

A ação inicial contou com quatro bombardeiros furtivos B-2, que decolaram da Base Aérea de Whiteman, no Missouri.

As aeronaves realizaram um voo direto sem escalas até a zona de conflito, utilizando munições de precisão de 907 kg.

Considerando os altos custos de logística, a missão exclusiva do esquadrão B-2 exigiu cerca de US$ 30,2 milhões.

A ofensiva também mobilizou uma ampla frota de caças de última geração, incluindo os modelos F-22, F-35, F-16 e F-18.

A operação dessas frotas de interceptação e ataque rápido somou uma despesa aproximada de US$ 271,34 milhões.

O contingente aéreo foi reforçado por aeronaves de guerra eletrônica EA-18G Growler e aviões de ataque A-10C Thunderbolt.

Somando o uso de drones MQ-9 Reaper, aviões de reconhecimento e baterias HIMARS, o custo aéreo e terrestre atingiu US$ 423,57 milhões.

OFENSIVA NAVAL E MÍSSEIS

No mar, a operação foi sustentada por dois grupos de porta-aviões de propulsão nuclear posicionados estrategicamente.

As frotas do USS Abraham Lincoln e do USS Gerald R. Ford atuaram em conjunto com destróieres e navios de combate.

A manutenção diária dessa infraestrutura naval em zona de operações militares é estimada em US$ 15 milhões.

A partir dessas embarcações, a Marinha norte-americana lançou dezenas de mísseis de cruzeiro Tomahawk contra alvos iranianos.

Embora o número oficial de disparos permaneça sob sigilo, projeções especializadas apontam o uso de aproximadamente 200 unidades.

Apenas esta etapa balística da ofensiva representou um gasto de US$ 340,4 milhões em munições de longo alcance.

A estrutura defensiva norte-americana também manteve ativos os sistemas antimísseis Patriot e THAAD durante as ações.