Infraestrutura no Centro-Oeste fortalece o transporte rodoviário de cargas em 2026

O ano de 2025 foi marcado por avanços importantes na infraestrutura logística da região Centro-Oeste, com destaque para os investimentos que ampliam a malha rodoviária e impulsionam o Transporte Rodoviário de Cargas (TRC), modal responsável por mais de 65% da movimentação de produtos no Brasil.

Com um papel estratégico no escoamento da produção nacional, especialmente do agronegócio, a região passou a contar com novas rotas que prometem otimizar trajetos, reduzir custos operacionais e fortalecer sua conexão com os principais corredores de exportação do país.

Parte dessas melhorias é resultado direto de aportes públicos e privados, viabilizados por meio de leilões estruturantes que movimentaram R$ 28 bilhões em 2025.

As concessões da Rota Agro, Rota Sertaneja e Rota da Celulose simbolizam um novo ciclo logístico para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, criando um ambiente mais competitivo e eficiente para o setor de transporte de cargas.

Para as transportadoras que atuam na região Centro-Oeste, as melhorias em infraestrutura viária representam um avanço fundamental do ponto de vista financeiro, operacional e estratégico. A modernização das rotas tem potencial para reduzir significativamente os gargalos logísticos, contribuir com o aumento da produtividade nas entregas e favorecer a competitividade das empresas diante das exigências do mercado nacional e internacional.

Na avaliação de Ludymila Mahnic, diretora comercial e operacional da Mahnic Soluções Logísticas, empresa com mais de 50 anos de história e sede no estado de Goiás, os investimentos em infraestrutura impactam diretamente a performance das operações.

“Estradas em melhores condições reduzem o tempo de viagem, o consumo de combustível, o desgaste dos veículos e os riscos de atrasos causados por congestionamentos, acidentes e até mesmo veículos quebrados na estrada. A maior integração entre os estados também aumenta a previsibilidade das operações, permitindo melhor planejamento de rotas, maior giro da frota e redução de custos operacionais indiretos, como diárias, entregas e paradas não programadas”, destaca a executiva.

De acordo com o Balanço 2025, publicado pela Assessoria Especial de Comunicação do Ministério dos Transportes, os investimentos anunciados para as principais rotas do Centro-Oeste consolidam um novo momento para a infraestrutura logística da região.

A Rota Agro, que fortalece o corredor logístico entre Goiás e Mato Grosso, receberá um aporte de R$7,6 bilhões ao longo de seus 490 quilômetros.

Já a Rota Sertaneja, considerada estratégica para o escoamento da produção agrícola e industrial, contará com investimentos da ordem de R$10,4 bilhões. Por sua vez, a Rota da Celulose, que prevê a modernização de 870 quilômetros de rodovias federais e estaduais nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, terá um investimento total estimado em R$10,1 bilhões.

Com o aprimoramento das estradas e expansão das rotas logísticas estratégicas, muitas empresas do setor de transporte se veem estimuladas a investirem mais e pensar em novos artifícios para as operações, levando em consideração a localização, o fortalecimento na atuação regional e o relacionamento com os clientes e novos parceiros.