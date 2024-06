Após uma década, a Homex tem acesso a água tratada e esgoto

A rotina de armazenar água em baldes ou conviver com mau cheiro proveniente de fossas já não deve fazer parte da realidade de moradores da Homex. Na 2ª.feira (3.jun.24), a Águas Guariroba em parceria com a prefeitura de Campo Grande (MS), entregou as obras de implantação das redes de abastecimento de água e coleta de esgoto na comunidade.

Em tempo recorde, a Águas Guariroba implantou pouco mais de 14 quilômetros de rede de esgoto e cerca de 15 quilômetros de rede de água. A chegada das redes de água tratada e esgoto representa a valorização da região, onde os moradores esperavam por regularização há mais de 10 anos.

"Faltava essa infraestrutura. Muitas das vezes a fossa enchia e a gente não tinha condições de esgotar, era uma dificuldade muito grande. E a água era tudo ou nada, a gente não sabia se era potável, mas tinha que beber, era a única que tinha. Agora, a gente sabe que pode confiar", contou Clodoaldo José da Rosa.

Além das obras de saneamento em todo o bairro, a Escola Municipal de Educação Infantil Vivendas do Campo, que fica dentro da comunidade, também recebeu obras do Programa Escola Saneada, realizado pela Águas Guariroba.

"Nós tínhamos cinco fossas, nas quais a gente fazia limpeza três vezes por ano, no valor de R$ 1,5 mil. Agora, por meio da Águas Guariroba, nós temos escola saneada, com a rede de esgoto passando por aqui e menos um problema na escola", comentou a diretora Guilhermina Godoy.

Para o diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira, as redes de água e esgoto representam mais saúde e mais dignidade para a população local. "Isso resolveu um problema de anos, os moradores viviam uma situação insustentável, agora tem rede de água estabelecida com pressão definida e esgoto todo coletado", explicou.

A prefeita Adriane Lopes destacou que o saneamento é um avanço para as famílias e a conclusão da obra um marco histórico. "Esta é uma cidade que avança em saneamento, que se preocupa com pessoas, estamos preocupados com o bem-estar das famílias campo-grandenses. Estar aqui hoje selando este momento é muito importante, pois a conclusão desta obra é histórica e representa mais saúde para todos", disse.

"Para nós foi excelente, vai valorizar muito nosso bairro, porque antes a gente vivia na gambiarra e era muito difícil o acesso da água para nós. Agora está maravilhoso", concluiu a diarista Ana Lúcia Silva.