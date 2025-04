Datas ao longo do ano lembram a importância do combate ao câncer

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), são esperados 704 mil novos casos de câncer no Brasil este ano. Autoridades da área da saúde afirmam que o diagnóstico precoce é a principal forma de vencer a doença.

Por isso, ao longo do ano, há datas dedicadas à conscientização e à luta contra o câncer, reforçando a necessidade de conhecimento, pesquisa, suporte e políticas públicas. As datas abrangem diferentes tipos da doença e trazem para os holofotes campanhas informativas sobre sintomas, tratamento e prevenção.

O "Outubro Rosa" está entre as campanhas mais conhecidas, momento em que as informações sobre os principais tipos de câncer de mama são divulgadas, destacando a importância da mamografia e do exame de toque como formas de prevenção.

Estar atento ao calendário sobre conscientização do combate ao câncer é uma forma de se manter informado sobre a doença que, segundo o Painel de Monitoramento da Mortalidade do Ministério da Saúde, foi a causa de mais de 157 mil óbitos em 2024.

Calendário de conscientização tem início em fevereiro

O calendário de campanhas adotado pela SBO começa em fevereiro, mais precisamente no dia 4, data escolhida para o "Dia Mundial de Combate ao Câncer", uma iniciativa internacional que promove a conscientização a respeito da doença, buscando informar sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento, além de combater a desinformação.

Alguns dias depois, no dia 15 de fevereiro, é celebrado o "Dia Internacional de Luta Contra o Câncer na Infância". Essa é uma data que destaca a relevância da prevenção para a doença que atinge crianças, jovens e adolescentes.

O segundo mês do ano também é conhecido como "Fevereiro Verde" e "Fevereiro Laranja". A primeira cor foi escolhida para dar voz às pautas sobre a conscientização do câncer de vesícula biliar, enquanto a segunda, para abordar a leucemia.

Datas em março e abril

No mês de março, o dia 21 marca o "Dia da Conscientização do Câncer Anal", condição que, apesar de ser menos comum, também carece de atenção para que seja detectada de forma precoce.

Já no dia 26 de março, há o "Dia da Prevenção do Câncer de Colo do Útero", o terceiro tipo mais comum entre mulheres no país, conforme o Ministério da Saúde. Esse mês, inclusive, é o escolhido para a campanha de conscientização sobre essa doença: "Março Lilás".

Já no dia seguinte (27), é o "Dia Nacional de Combate ao Câncer Colorretal". A data ajuda os brasileiros a entenderem o que causa câncer de cólon e reto, quais são os métodos de identificação da doença e como são os tratamentos. Seguindo os caminhos da condição anterior, o mês de março também foi escolhido como o mês para a campanha de conscientização da doença com o "Março Azul Marinho". Além disso, esse também é o mês em que ocorre a conscientização sobre Mieloma Múltiplo.

Apesar do "Dia Mundial de Combate ao Câncer" ser celebrado em fevereiro, em abril há outra data com a mesma temática. O dia 8 de abril foi definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para que todas as organizações ao redor do mundo se reúnam em prol da prevenção da doença.

Ainda em abril acontecem duas campanhas de conscientização: o "Abril Lilás", que aborda o câncer de testículo e o "Mês de Conscientização do Câncer de Esôfago".

Datas em maio, junho e julho

O dia 8 de maio, segundo a SBO, marca o "Dia Mundial do Câncer de Ovário", uma condição que afeta muitas mulheres no país. O mês também foi escolhido como o "Mês de Conscientização do Câncer de Ovário" e para as campanhas "Maio Vermelho", que trata sobre o câncer de boca, e o "Maio Cinza", sobre o câncer de cérebro.

No mês de junho, celebra-se a campanha do "Junho Verde", que levanta debates sobre o câncer de rim. O dia 18, inclusive, foi escolhido como "Dia Mundial de Conscientização do Câncer de Rim".

Já o dia 9 do mês de julho foi a data reservada para celebrar os profissionais que ajudam no combate à doença: os oncologistas. No mesmo mês, no dia 27, é realizado o "Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço".

Não é à toa que esse foi o mês escolhido para a campanha do "Julho Verde", que fomenta ao longo dos 31 dias debates sobre esse tipo de câncer. Além disso, esse também é o mês de outras duas campanhas: "Mês de Conscientização sobre o Câncer de Bexiga" e "Mês de Conscientização sobre o Câncer Ósseo".

Datas em agosto, setembro e outubro

"Agosto Branco" é a principal campanha de conscientização do mês de agosto, e é ela que trata sobre os exames, a prevenção e o tratamento do câncer de pulmão. No primeiro dia desse mês, a SBO destaca a data escolhida para o "Dia Mundial de Combate ao Câncer de Pulmão".

Alguns dias depois, no dia 11, é o "Dia Nacional de Prevenção do Câncer de Laringe", que busca conscientizar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce.

Só no mês de setembro existem três campanhas de conscientização do combate ao câncer: "Setembro Verde", sobre o câncer de intestino; "Setembro Dourado", sobre a importância de conscientizar a população para o câncer infantojuvenil; e o "Setembro Azul e Rosa", que levanta debates sobre a conscientização do câncer de tireoide.

No dia 15 de setembro é a vez do "Dia Mundial de Conscientização sobre Linfomas", enquanto no dia 22, há o "Dia Mundial da Leucemia Mieloide Crônica".

Em outubro, acontece a campanha de conscientização mais conhecida do país: o "Outubro Rosa". O dia 19 marca o "Dia Mundial do Combate ao Câncer de Mama". As datas reforçam a relevância da detecção precoce para o aumento das chances de cura de uma das doenças que mais atingem as mulheres no país, de acordo com o Ministério da Saúde.

Há, ainda, outra data celebrada em outubro. No dia 5 desse mês, ocorre a comemoração do "Dia Mundial de Conscientização do Mieloma Múltiplo".

Datas em novembro e dezembro

Novembro foi escolhido para a campanha "Novembro Azul", que conscientiza sobre o câncer de próstata. O combate a essa doença também ganha destaque no dia 17, com o "Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata".

Também é o "Mês de Conscientização do Câncer de Pâncreas", que tem uma data específica para o debate, no dia 15. Do dia primeiro ao sétimo dia desse mês, a SBO informa que acontece a “Semana Nacional de Prevenção do Câncer Bucal”.

Além dessas datas, novembro também tem o dia 10 como o "Dia Mundial de Conscientização sobre os Tumores Neuroendócrinos", o dia 23 como o "Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil" e o dia 27 como "Dia Nacional de Combate ao Câncer" e "Dia Nacional de Luta Contra o Câncer de Mama". No último sábado do mês, celebra-se todos os anos o "Dia Mundial de Conscientização do Câncer de Pele".

No último mês do ano, a SBO também destaca uma campanha de conscientização. É quando ocorre o "Dezembro Laranja", onde se levanta o debate sobre a conscientização do câncer de pele.