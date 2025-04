"Literatura e Gramática" é tema de Oficina da ASL com o imortal da ABL Ricardo Cavaliere, na UEMS

Em mês no qual empreende três atividades literoculturais presenciais e gratuitas em Mato Grosso do Sul, a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras realiza seu primeiro evento de abril, a Oficina Literária em Campo Grande abordando “a vinculação entre a literatura e a gramática, que nos últimos decênios tem sido objeto de crítica devido a possíveis inadequações, tais como o excessivo descompasso entre a língua literária e o padrão culto contemporâneo” de acordo com o palestrante Ricardo Cavaliere.

Imortal da Academia Brasileira de Letras – ABL -, na qual ocupa a cadeira número 8, Cavaliere realizará a Oficina “O vínculo eterno entre literatura e gramática”, dia 09 de abril (quarta-feira), às 14h, no Curso de Letras da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS, no José Abrão, em evento aberto também ao público. Segundo ele, “será um painel da relação entre a arte literária e a disciplina gramatical desde a Antiguidade Clássica até os dias atuais.

Apesar das críticas, a literatura continua a ocupar lugar necessário na descrição da denominada norma-padrão, sobretudo devido a sua especial relevância como expressão maior das potencialidades da língua no plano estilístico. – completou Ricardo Cavaliere.

O presidente da ASL, acadêmico Henrique de Medeiros, afirmou que esse primeiro formato de evento “Oficina” que será ministrada - com a ABL - pode abrir novos projetos, inclusive buscando participação ainda maior de professores e estudantes junto à Academia. O evento faz parte do projeto “ABL na ASL: Palestras Imortais”, realizado pela ASL em parceria com a Setesc – Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura pela Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul.

A Oficina será presencial, com entrada franca e o traje é esporte, na UEMS / José Abrão, na av. Dom Antônio Barbosa, 4155.

RICARDO CAVALIERE

O imortal da cadeira número 8 da Academia Brasileira de Letras (ABL) é graduado e licenciado no curso de Letras (português/inglês) e graduado em Direito, ambos os cursos realizados na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obteve o título de mestre em Língua Portuguesa e de doutor em Língua Portuguesa-Letras Vernáculas pela mesma Universidade. Sua ênfase é na descrição do português e na historiografia dos estudos linguísticos, na área de Letras e Linguística. Atua na Universidade Federal Fluminense no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem. Também é membro da Academia Brasileira de Filologia e possui experiência como conselheiro no Real Gabinete Português de Leitura (possui o título de Grande Benemérito). É, ainda, conselheiro do Liceu Literário Português.

Destacam-se, entre suas obras, os títulos "Fonologia e morfologia na gramática científica brasileira" e "Pontos essenciais em fonética e fonologia". Entre os seus prêmios obtidos, destacam-se a medalha do Mérito Filológico da Academia Brasileira de Filologia e o Prêmio Celso Cunha da União Brasileira de Escritores. Assina mais de uma centena de trabalhos acadêmicos em sua especialidade, entre eles "Palavras denotativas e termos afins: uma visão argumentativa" e "A gramática no Brasil: ideias, percursos e parâmetros". É membro de diversas associações nacionais e internacionais, entre elas a Société de Linguistique Romane, a Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas e a Associação Brasileira de Linguística.

