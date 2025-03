Músico Gabriel é preso acusado de estuprar a vocalista da banda

O músico Gabriel Alves Leite, 26 anos, foi preso no domingo (23.mar.25), acusado de estuprar uma cantora, de 19 anos, em Águas Lindas de Goiás (GO).

Segundo a polícia, a vítima trabalhava com o acusado.

Antes do estupro, a vítima tinha tocado em um forró com o agressor, e ao final do show, eles foram descansar em uma casa junto com outro músico.

A polícia disse que vítima estava um pouco embriagada e foi deitar em um dos quartos. O suspeito esperou o outro músico dormir e depois invadiu o quarto da vítima. Leia a matéria completa no TEATRINETV.