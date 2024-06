Astro britânico desembarca no Pantanal em chamas

O ator britânico, nascido na Alemanha, Dominic Monaghan está em viagem no Pantanal sul-mato-grossense em um momento em que o bioma enfrenta uma da suas mais graves fases de incêndio. Essa matéria original saiu no TeatrineTV.

Reconhecido mundialmente principalmente pelos papeis na adaptação de Peter Jackson do livro O Senhor dos Anéis de J. R. R. Tolkien, no qual ele encarnou Meriadoc Brandebuque, Dominic teria pousado para fotos com fãs no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Além de ator, como é de costume no exterior, Dominic apresenta programas de TV e um deles é a famosa série Wild Things (Coisas Selvagens), do canal BBC América. Na produção, em cada episódio são desbravados destinos exóticos em busca das “criaturas mais perigosas e indescritíveis” – portanto, há a suspeita que o britânico esteja no Pantanal a trabalho.

Essa não será a primeira vez que Dominic desembarca no bioma, em 2016, o britânico esteve no Pantanal (foto da capa) e numa rede social escreveu: “Esta noite, no Travel Channel, meu grupo e eu arranjamos algumas coisas selvagens no Pantanal, Brasil”.

CRISE NO BIOMA PANTANEIRO

O Pantanal é uma das maiores e mais ricas áreas úmidas do planeta, que no entanto, está enfrentando desafios ambientais graves que ameaçam sua biodiversidade e a subsistência das populações locais. Com 179.300 km², o Pantanal abrange áreas no Brasil (78%), Bolívia (18%) e Paraguai (4%), sendo caracterizado por uma rica biodiversidade e uma economia baseada em agropecuária, pesca e turismo.

Em 2020, a região enfrentou uma crise sem precedentes com incêndios florestais que consumiram cerca de 4 milhões de hectares, equivalente a 26% do bioma no Brasil...

