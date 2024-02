Augusto morre aos 29 anos com diagnóstico de neurotoxoplasmose

Augusto Galhardo Gonçalves, de 29 anos, morreu na 2ª feira (26.fev.24), após um mês internado no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande (MS).

Segundo informado, o jovem tratava suposto diagnóstico de neurotoxoplasmose – lesões cerebrais provocadas pelo protozoário ‘Toxoplasma Gondii’.

Augusto foi internado em 14 de janeiro e a família fez campanhas nas redes sociais pedindo doação de sangue para o jovem.

A faculdade, em Aquidauana, onde Augusto formou-se em zootecnia, emitiu nota de pesar.

Confira na íntegra:

“É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do Zootecnista Augusto Galhardo Gonçalves, egresso do nosso Curso, no final da tarde de 26 de fevereiro de 2024, no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, onde estava internando desde o dia 14 de janeiro. O Curso de Zootecnia, por meio de sua Coordenação, docentes, funcionários e alunos, lamenta esta perda e deseja que os familiares, amigos e colegas sejam confortados pelo amor Divino e que tenham força e paz para passarem por esse momento de dor. Sem dúvida, Augusto deixará uma grande saudade em nossos corações”.

NEUROTOXOPLASMOSE

De acordo com a ciência moderna, o organismo unicelular e microscópico que provoca a doença que teria vitimado Augusto, pode ser encontrado em água ou alimentos contaminados. Também de uma das zoonoses (doenças transmitidas por animais) mais comuns em todo o mundo. Também pode ser transmitido de mãe para bebê durante a gestação.

Nas pessoas com imunidade comprometida, a doença é causada na maioria das vezes pela reativação do protozoário que já havia sido adquirido em algum momento da vida e estava latente no organismo.

A fase aguda da infecção tem cura, mas o parasita persiste por toda a vida da pessoa e pode se manifestar ou não em outros momentos, com diferentes tipos de sintomas. Quanto à infecção crônica, a taxa de incidência é baixa até os cinco anos de idade e começa a aumentar a partir dos 20.

A neurotoxoplasmose pode causar diversos sintomas neurológicos, como perda de força em alguma parte do corpo, dificuldade para caminhar, confusão mental, sonolência ou coma.

