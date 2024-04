Bilionária mais jovem do mundo na lista da Forbes é de Santa Catarina

A catarinense Livia Voigt, de 19 anos, conquistou o título de bilionária mais jovem do mundo por ser dois meses mais jovem que Clemente Del Vecchio, também de 19 anos, que detém uma fortuna de US$ 4,7 bilhões (R$ 23,7 bilhões).

Conforme a lista de bilionários divulgada nesta 3ª.feira (2.mar.24), pela Forbes.

Livia tem fortuna estimada em US$ 1,1 bilhão (cerca de R$ 5,5 bilhões) por deter uma participação minoritária na WEG, uma empresa de equipamentos elétricos cofundada por seu avô falecido, Werner Ricardo Voigt.

O italiano Clemente é um dos herdeiros da Luxottica, maior fabricante de óculos do mundo e dona da marca Ray-Ban.

HERDEIRAS DA WEG

Além de Livia, também está na lista da Forbes sua irmã, Dora Voigt de Assis, de 26 anos, com o mesmo valor de patrimônio. Ambas possuem 3,1% da WEG e acumularam milhões em dividendos. Elas estão entre os 29 herdeiros da WEG que figuram entre os 280 mais ricos do Brasil.

A WEG é especializada na fabricação de motores, transformadores, geradores de energia e tintas, tem a maior representação na lista nacional da Forbes, superando em mais do que o dobro da Itaúsa.

O 2º mais bilionário mais jovem do mundo são Clemente Del Vecchio, também de 19 anos, que possui uma fortuna estimada em R$ 23,7 bilhões como herdeiro da Luxottica, a maior produtora de óculos do mundo e dona da marca Ray-Ban.

OS MAIS RICOS NO TOPO DA LISTA DA FORBES

O trio Bernard Arnault, Elon Musk e Jeff Bezos são os três indivíduos mais ricos do mundo.

O brasileiro mais rico é Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, e dono de uma fortuna de US$ 28 bilhões.

TODOS OS JOVENS MAIS RICOS SÃO HERDEIROS

Pela primeira vez desde 2009, todos os bilionários com menos de 30 anos herdaram sua fortuna.

Neste ano, os 25 mais jovens bilionários têm até 33 anos. Juntos, eles têm uma fortuna avaliada em R$ 555,5 bilhões. Alguns são self-made, ou seja, criaram seus negócios. É o caso de Evan Spiegel, de 33, fundador do Snap; Ben Francis, de 31, da Gymshark; e Palmer Luckey, de 31, criador da Oculus VR.

No entanto, entre os que têm idade abaixo dos 30, todos herdaram suas fortunas. É a primeira vez que isso acontece desde 2009 segundo a Forbes. A revista diz que chegamos a era da "grande transferência de riqueza", pois muitos bilionários estão preparando a sucessão de seus negócios.

A média de idade na lista é de 66 anos. O mais velho completou 102.

Os mais ricos dos herdeiros são os irmãos Mistry, da Irlanda, de 25 e 27 anos, que valem cerca de US$

4,9 bilhões (R$ 24,7 bilhões) cada um, graças ao conglomerado com sede em Mumbai, Tata Sons, que

abrange TI e comunicações, engenharia e energia. Eles receberam suas participações minoritárias na

Tata após a morte de seu pai, Cyrus Mistry, em 2022.

Quase todos os 25 que entraram na lista estão mais ricos do que no ano passado. O maior ganho ano a

ano pertence ao herdeiro da Red Bull, Mark Mateschitz, cuja fortuna aumentou em US$ 4,9 bilhões

(R$ 24,7 bilhões), seguido por Michal Strnad, que herdou e agora dirige o produtor de defesa

Czechoslovak Group, e que vale US$ 2,4 bilhões (R$ 12,1 bilhões) a mais do que no ano passado.

A maioria dos bilionários mais jovens – 15, ou 60% – é da Europa. Os restantes são do Brasil, Coreia

do Sul e Hong Kong (todos herdeiros), ou do Japão e dos Estados Unidos (todos autodidatas).