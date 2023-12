Brasil: 8,7 milhões de lares ainda usam televisores de tubo

Apesar da popularização das TVs de tela plana, muitos lares brasileiros ainda possuem televisores de tubo.

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Tecnologia da Informação e Comunicação 2022, 8,7 milhões (9,2%) de domicílios ainda utilizam esse tipo de equipamento. No entanto, a tendência é que a quantidade de domicílios com TVs de tela fina (LED, LCD ou plasma) aumente no país, com 64,9 milhões (87,9%) de moradias possuindo televisores mais modernos em 2022.

A boa notícia é que a nova parabólica digital, que vem substituindo a parabólica tradicional em todas as regiões do país, pode ser instalada nos televisores mais antigos. Isso possibilita que as famílias tenham uma ampla variedade de canais, com qualidade de imagem e som, sem precisar trocar seus aparelhos.

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Tecnologia da Informação e Comunicação 2022

"Não é necessário trocar o aparelho de TV. Todos os modelos, dos mais antigos aos mais avançados, como de LCD e plasma, podem ser conectados ao receptor da nova parabólica digital", afirma Leandro Guerra, presidente da Siga Antenado. A Siga Antenado é uma entidade sem fins lucrativos, criada por determinação da Anatel, que vem atuando na substituição das parabólicas tradicionais pelas novas parabólicas digitais para famílias de menor renda. Até o momento, já foram realizadas cerca de 1,5 milhão de instalações da nova parabólica digital nas mais de 3 mil cidades onde a Siga Antenado já está atuando.

Para ter direito ao kit gratuito com a nova parabólica digital, é preciso estar inscrito em algum dos Programas Sociais do Governo Federal e ter a antena parabólica tradicional em funcionamento. Para saber se tem direito ao benefício, basta entrar em contato com a entidade pelo site sigaantenado.com.br ou ligar para o número 0800 729 2404, que também funciona como WhatsApp.