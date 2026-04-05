Educação é aposta estratégica, diz Nelsinho Trad em podcast

Durante a entrevista, o parlamentar revisitou medidas adotadas quando esteve à frente da Prefeitura de Campo Grande e associou os resultados ao investimento contínuo na área.

Segundo ele, a Capital alcançou destaque nacional no índice de desenvolvimento da educação básica durante sua gestão, chegando à segunda colocação no ranking.

O senador atribuiu o desempenho a políticas voltadas à estrutura da rede e à valorização dos profissionais da educação. Entre as ações citadas, estão a distribuição de uniformes, materiais escolares e alimentação aos estudantes.

Ele também mencionou programas de qualificação docente, incluindo cursos de pós-graduação, além da ampliação do ensino em tempo integral na rede municipal.

De acordo com Trad, mais de 123 mil alunos eram atendidos pelo sistema de ensino à época, o que exigiu planejamento e investimento em diferentes frentes.

O senador destacou ainda a importância do vínculo entre estudantes e o ambiente escolar como fator determinante para o aprendizado.

Na avaliação dele, o conhecimento segue como principal instrumento de transformação social e desenvolvimento coletivo.