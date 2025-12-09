Prefeitura abre 179 vagas para Assistente Educacional Inclusivo com salÃ¡rio de R$ 2,5 mil

A Prefeitura de Campo Grande abriu processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 179 assistentes educacionais inclusivos, para atuação na Rede Municipal de Ensino (Reme). A seleção é destinada a profissionais com formação em magistério ou normal médio e tem como objetivo reforçar o atendimento a estudantes público-alvo da Educação Especial. O ato foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (31).

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no período de 1º a 9 de abril de 2026, até às 18h (horário de Mato Grosso do Sul), por meio do site www.campogrande.ms.gov.br/semadi/processoseletivo.

Além da inscrição online, os candidatos deverão encaminhar a documentação exigida, em formato PDF, para o e-mail inclusivo.2026@gmail.com, dentro do mesmo prazo. Entre os documentos obrigatórios estão documento oficial com foto, comprovante de escolaridade e títulos para pontuação.

A seleção será realizada por meio de análise de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, com base na formação e na experiência profissional comprovadas. O resultado preliminar será divulgado no Diário Oficial do Município (Diogrande), onde também serão publicadas todas as etapas do certame.

Os profissionais selecionados terão carga horária de 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 2.500,00, para contratos com duração de até 12 meses.

As vagas são destinadas ao atendimento de estudantes com deficiência nas unidades escolares da Reme, com atuação em sala de aula, auxiliando o professor regente e contribuindo para a inclusão, participação e permanência dos alunos nas atividades escolares.

Do total de vagas, haverá reserva para pessoas com deficiência, candidatos negros e indígenas, conforme a legislação vigente.

SERVIÇO

Processo Seletivo Simplificado – Assistente Educacional Inclusivo

Vagas: 179

Escolaridade: Magistério ou Normal Médio

Inscrições: 1º a 9 de abril de 2026 (até 18h)

Site:www.campogrande.ms.gov.br/semadi/processoseletivo

Envio de documentos: inclusivo.2026@gmail.com

Seleção: Análise de títulos

Carga horária:40 horas semanais

Salário: R$ 2.500,00