Câmeras de segurança em casa: quais são os benefícios

As câmeras de segurança oferecem vários benefícios para as residências, desde aumentar a segurança geral da casa até proporcionar tranquilidade aos proprietários. Na verdade, muitas das pessoas usam muito sua câmera de segurança quando estão fora para monitorar o que está acontecendo em casa.

Dentre as marcas de câmeras que você pode optar para ter em casa como meio de melhorar sua segurança privada estão as câmeras e dispositivos de segurança da Intelbras, que é a melhor do mercado quando o assunto é comunicação, tecnologia e segurança privada.

Como escolher corretamente uma câmera de segurança?

Há alguns fatores que você deve levar em consideração ao escolher uma câmera de segurança para proteger sua casa. Dentre os itens que você deve atentar estão: a resolução que a câmera possui, como é sua visão noturna, se ela possui comunicação, que fácil de instalá-la e que tenha um bom sistema de conexão.

As câmeras com uma melhor resolução são aquelas que conseguem registrar de maneira mais nítida e assim proporcionam gravações muito fáceis de poderem serem entendidas se houver necessidade de revisão. Quando a câmera tem uma capacidade alta de gravar em ambiente escuro ou com pouca luz é por que sua resolução é algo imponente, ninguém merece uma gravação onde não se possa identificar as coisas. Hoje em dia é muito comum que as câmeras contem com a função de áudio bidirecional que nada mais do que a possibilidade de que possa haver comunicação com a pessoa que está num ambiente filmado direta com a pessoa que a acessar pelo aplicativo da câmera. A instalação deve ser algo fácil de entender, assim como também as etapas para configurar-la, produtos muito complicados podem nos ajudar muito menos quando se necessite consultar alguma gravação ou extrair arquivos. Opte sempre por uma câmera que tenha um bom aplicativo para acessá-la, dispositivos de segurança que permitem o acesso remoto fazem toda a diferença na hora da segurança.

As câmera mais vendidas da intelbras

Cada casa ou cada empresa precisa de um tipo de intelbras câmera e por sorte ou por muito trabalho, a Intelbras oferece uma linha de câmeras muito variada que com certeza já traz segurança a muita gente em todo o Brasil, mas também traz um ar de modernidade para as propriedades que contam com câmeras de segurança da marca.

Câmera De Vídeo WiFi Full HD IM5 SC Intelbras

A câmera de vídeo Wifi Full HD IM5 SC, é uma câmera que tem de definição 2MP, conta com áudio bidirecional, com uma visão noturna super potente, pesa apenas 600 gramas, conta com sensor de movimento e é super recomendada para propriedades como casas, empresas e edifícios.

Câmera Inteligente Wi-fi A Bateria Im8 3mp Intelbras

A Câmera Inteligente Wi-fi A Bateria IM8 3mp Intelbras tem uma resolução de imagem superior a nossa câmara anterior, com 3 MP ela faz registros superiores de alta resolução, possui conexão Wifi. Este modelo de câmera conta com uma bateria, por isso quando pode ser usada tranquilamente sem a necessidade da tomada sempre.

Câmera de segurança Intelbras iM3 com resolução de 2MP visão nocturna incluída branca

A Câmera de segurança Intelbras iM3 com resolução de 2MP visão nocturna incluída branca que está entre uma das mais bem vendidas de Intelbras

Tem um design muito bonito e tem capacidade de armazenamento 256GB. Seu Áudio bidirecional permite uma comunicação em direções diferentes,a visão noturna que a câmera possui também permite a você ter registros nítidos até durante as mais escuras das noites. Ela é uma câmera super leve, apenas 164 gramas, é uma das mais leves da marca, apesar de ser pequena e leve ela também conta com sensor de movimento.

Câmera de Vídeo Inteligente Wi-Fi Full HD iM3 C Black Intelbras

A Câmera de Vídeo Inteligente Wi-Fi Full HD iM3 C Black Intelbras, é um sucesso é uma câmera que foge da cor branca e se apresenta em cor preta, sua memória conta com 256 gb de armazenamento, assim como as demais também conta com áudio bidirecional, visão noturna e sensor de movimento. Sua gravação tem qualidade de 2MP e seu peso é de apenas 164g.

Quais são as vantagens das câmeras internas?

Tranquilidade: Ter a possibilidade de controlar sua casa remotamente via aplicativo, 24 horas por dia, traz segurança geral à mente das pessoas que, por exemplo, têm a possibilidade de monitorar seus filhos, colaboradores e animais de estimação quando estão no trabalho.

Redução de crimes As câmeras de segurança externas: são facilmente identificáveis e reduzem drasticamente possíveis roubos dentro das residências, intimidando os criminosos desde o início.

Acompanhe: Em caso de crime, eles mantêm registros em vídeo do incidente e são usados para identificar mais facilmente os intrusos.

Reduzindo custos de seguros: Algumas seguradoras oferecem descontos para residências equipadas com esse tipo de aparelho.