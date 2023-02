Carnaval deve movimentar R$ 80 milhões em Campo Grande

O presidente da Câmara de Dirigente Lojista de Campo Grande (CDL-CG), Adelaido Vila, disse que os comércios podem abrir as portas na 2ª.feira (20.fev), terça-feira (21.fev) e quarta-feira (22.fev) de Carnaval. Ele estima que a festa tradicional, que ficou por dois anos impedida em razão da pandemia de Covid-19, pode neste 2023, render movimento financeiro intenso ao comércio.

“O Carnaval faz com que todo o ecossistema do entretenimento, turismo, lazer possa ser movimentado. Vai desde aquelas pessoas que querem aproveitar o Carnaval com a folia àquele que pretende descansar. Toda a roda econômica gira e a expectativa deste ano para o carnaval é movimentar em torno de R$ 80 milhões”, disse Adelaido.

No último fim de semana, blocos tradicionais como o Cordão Valu e a Escola de Samba Vila Carvalho já começaram as festas de esquenta.

Inês Conceição Santiago, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul (FCDL MS), também citou o ânimo e aposta em setores do varejo que devem ser superaquecidos nesse retorno. "Nós estamos bastantes otimistas com esta data carnavalesca que volta a acontecer depois de dois anos de pandemias em Mato Grosso do Sul, no Brasil inteiro, é um evento muito importante para o nosso varejo, que acaba movimentando um mercado de fantasia, de roupas, acessórios, calçados e também de entretenimento, de turismo, de descanso, muitas pessoas também aproveitam para descansar e aqueles que vão frequentar os bares, os clubes, os restaurantes, a gente vê também um grande fomento no mercado de bebidas. Então, com certeza é uma data muito importante e que impacta positivamente o nosso varejo”, conclui.