Carro de Zé Neto destruído em acidente custa quase R$ 365 mil

O Chevrolet TrailBlazer SUV do cantor sertanejo Zé Neto, da dupla Cristiano, destruído em acidente de trânsito ocorrido na noite de 3ª feira (5.dez.23), na BR-153, em Fronteira (MG), custa quase R$ 365 mil.

Zé Neto ficou ferido gravemente e foi levado ao Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), onde permanece internado até a tarde de 4ª feira (6.dez.23). A PRF informou que o carro em que Zé Neto viajava capotou após colidir com um caminhão carregado de caixas vazias no km 246 da BR-153. O acidente deixou três feridos, incluindo o sertanejo.

Na tarde desta 4ª feira, o quadro de Zé Neto foi considerado estável, mas devido à gravidade, ele permanecerá internado na UTI até 5ª feira (7.dez.23), quando será reavaliado pela equipe médica. “Ele está consciente, orientado, alimentando-se normalmente e sob monitoramento hemodinâmico, que monitora pressão arterial, frequência cardíaca, respiração e saturação de oxigênio”, diz trecho do boletim médico.

Natália Toscano, esposa influenciadora de Zé Neto, confirmou em postagem que o cantor permanecia internado. “Ficamos felizes em reforçar que, graças a Deus, está tudo bem! Ele segue consciente e sob cuidados dedicados da equipe médica”.

Chevrolet Trailblazer 2023.

