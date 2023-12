Zé Neto, da dupla com Cristiano, capota Trailblazer após bater em caminhão na BR-153

Zé Neto, da dupla com Cristiano, bateu o veículo em um caminhão após passar para a pista contrária, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Outros dois veículos também se envolveram no acidente de trânsito, ocorrido na noite de 3ª feira (5.dez.23), na BR-153, em Fronteira (MG).

Zé Neto ficou ferido gravemente e foi levado ao Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), onde permanece internado até a tarde de 4ª feira (6.dez.23). A PRF informou que o carro em que Zé Neto viajava capotou após colidir com um caminhão carregado de caixas vazias no km 246 da BR-153. O acidente deixou três feridos, incluindo o sertanejo.

Zé Neto foi fotografado ferido ao solo logo após o acidente. Foto: Redes

Na tarde desta 4ª feira, o quadro de Zé Neto foi considerado estável, mas devido à gravidade, ele permanecerá internado na UTI até 5ª feira (7.dez.23), quando será reavaliado pela equipe médica. “Ele está consciente, orientado, alimentando-se normalmente e sob monitoramento hemodinâmico, que monitora pressão arterial, frequência cardíaca, respiração e saturação de oxigênio”, diz trecho do boletim médico.

Natália Toscano, esposa influenciadora de Zé Neto, confirmou em postagem que o cantor permanecia internado. “Ficamos felizes em reforçar que, graças a Deus, está tudo bem! Ele segue consciente e sob cuidados dedicados da equipe médica”.

“Aos nossos amigos, familiares e a todos que compartilharam suas mensagens de amor e preocupação, gostaríamos mais uma vez de expressar nossa profunda gratidão por todas as demonstrações de carinho e apoio que recebemos. a oração tem sido muito importante para nós', acrescentou.

O companheiro de trabalho de Zé Neto, Cristiano, postou um vídeo na madrugada para informar aos fãs que o colega havia feito exames e estava bem. Veja o vídeo:

Veja uma gráfico produzido pelo g1 que mostra os locais afetados em Zé Neto:

As informações acima ta,bém foram compartilhadas em postagens nos stories do perfil oficial da dupla:

DINÂMICA DO ACIDENTE E VÍTIMAS

Segundo a PRF, Zé Neto trafegava pela BR-153, de Minas Gerais a São Paulo, quando cruzou para a pista contrária e colidiu com o caminhão que trafegava no sentido contrário, no km 246. O assessor do cantor disse que ele havia saído de sua fazenda em Fronteira (MG) com destino a São José do Rio Preto (SP).

Após o impacto, o caminhão bloqueou a via, causando engarrafamento, e outros dois veículos se envolveram no acidente. Seis pessoas se envolveram no acidente e, dessas, três ficaram feridas, entre elas Zé Neto, que dirigia um Trailblazer; uma mulher de 28 anos e uma criança de 5 anos viajavam em um Fox. O casal de idosos que viajava no Creta e o motorista do caminhão não ficaram feridos. Todos os feridos foram levados ao pronto-socorro de Fronteira-MG, sendo Zé Neto posteriormente transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto.

A concessionária da rodovia informou que o acidente ocorreu às 20h43 e que “ativou imediatamente todos os recursos operacionais de atendimento, como ambulância, guincho e veículo de fiscalização”, acrescentando que a estrada foi reaberta ao trânsito às 23h20. .