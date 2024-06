Cobasi salvou computadores e deixou 40 animais morrerem afogados na enchente

A Cobasi, uma loja que deixou animais fechados para morrerem afogados durante enchente no Rio Grande do Sul, pode ser condenada a pagar R$ 50 milhões.

Segundo pedido da Defensoria Pública a empresa permitiu a morte, por meio cruel, de 40 animais durante o alagamento que atingiu dois estabelecimentos da marca em Porto Alegre. O pedido de indenização é por danos ambientais, à saúde pública e psicológicos à coletividade.

Em uma das lojas, ao menos 38 animais — entre aves, pássaros e roedores — morreram afogados no subsolo do Shopping Praia de Belas no dia 3 de maio, enquanto os computadores foram guardados no mezanino para evitar que a água os atingisse, segundo constatou Polícia Civil após vistoria à petshop na última semana.

O gerente da loja alegou ter deixado água e comida para os animais, mas não retornou ao shopping, de acordo com a Defensoria Pública. A instituição afirmou que a responsável também admitiu que equipamentos eletrônicos foram colocados em carrinhos de compras no mezanino, que permaneceu intacto, enquanto os animais foram deixados no andar inferior.

Com base em relatos de testemunhas, a Defensoria afirmou que era viável retirar os animais nos dias seguintes. No entanto, a Cobasi não adotou nenhuma medida para tentar salvar os animais.

A Defensoria Pública do RS criticou a Cobasi por não remover os animais de sua loja, apesar do aumento do nível da água, resultando na morte de vários deles. Enquanto ativistas conseguiram salvar alguns animais em outra loja da Cobasi, quatro ainda morreram.

A Cobasi confirmou a tragédia, alegando evacuação emergencial da loja, mas relatos de trabalhadores do shopping contradizem essa afirmação, indicando que a gerência da loja teve permissão para retornar e salvar os animais.

O QUE É A COBASI

A Cobasi foi fundada em 1985 por Rames Nassar em São Paulo, inicialmente como agropecuária, posteriormente a empresa migrou para o mercado pet em 1996. A sigla 'Cobasi' é abreviação de Comércio de Produtos Básicos e Industriais, que remete à sua antiga atividade.

De acordo com a história, Nassar vendeu a rede varejista Bazar 13 em 1983, para iniciar o bilionário empreendimento.

Expandida para 79 lojas em sete estados até 2019, permaneceu uma empresa familiar.

Em 2019, faturou R$ 1 bilhão, alcançando R$ 1,5 bilhões em 2020.

Em 2021, recebeu um aporte de R$ 300 milhões da Kinea.

Atualmente a Cobasi tem 234 lojas, portanto, uma das maiores redes de pets do país.