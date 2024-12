Com apoio de Vander, festival Fesmorena encerra edição 2024

A 9ª edição do Fesmorena - Festival de Música Escolar Autoral, aconteceu no último domingo (22.dez.24), no Teatro Dom Bosco, em Campo Grande (MS).

O evento, idealizado pelo produtor cultural Daniel Escrivano e realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Cultural Cerrado Central contou com apoio do deputado federal Vander Loubet, por meio de emenda parlamentar alocada no Governo do Estado (Setesc e Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul).

Para Vander, o festival tem grande importância na revelação de jovens talentos no estado. “Me lembro que na época do Governo Popular, quando criamos o FIC [Fundo de Investimentos Culturais], foi possível fazer aparecer gente como o Luan Santana. Ou seja, precisamos de espaços como o Fesmorena para que nossos jovens tenham oportunidade de mostrar seus trabalhos”, declarou.

O Festival também contou com o apoio da TV Morena, Morena FM 107.1, Vaca Azul Produtora, UFMS, Detran MS, Fiems, Escola Sesi, Sesc, Shopping Norte Sul Plaza, Augusta Life Store, Minerva Boutique CG, Doceria Dois Amores, Coco Bambu e Augustu’s Restaurante.

Vander ao lado de Mara Ramos, vencedora do Fesmorena 2024 | Foto: Divulgação

PREMIADOS

Ao todo, o Fesmorena contou com 15 finalistas de diversas cidades sul-mato-grossenses, que passaram pelas etapas de seleção, gravação de músicas e competição final. Os premiados foram:

1º Lugar: Mara Ramos, de Dourados, levou R$ 4.000 + troféu + gravação de um videoclipe no Programa Meu MS + violão autografado por Rogério Flausino (Jota Quest) e pela cantora Marina Sena;

2º Lugar: Miguel Fabris, de Campo Grande, levou R$ 2.000 + troféu;

3º Lugar: Alice Santos, de Chapadão do Sul, levou R$ 1.000 + troféu;

Melhor Letra: ficou com a vencedora do 1º lugar, a douradense Mara Ramos, que também levou mais R$ 1.000 + troféu;

Melhor Performance: Hécttor Domingues, de Bela Vista, que levou R$ 1.000 + troféu;

Voto Popular: Wellinton Junior, de Campo Grande, que levou R$ 1.000 + troféu + gravação de um videoclipe no Programa Meu MS;

Melhor Torcida: Elisa Lima, de Campo Grande, levou R$ 2.000 + troféu.