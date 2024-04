Com energia solar nos 79 dos municípios, MS supera 1 gigawatt de geração própria

O estado do Mato Grosso do Sul alcançou um marco significativo na geração própria de energia solar, ultrapassando a marca de 1 gigawatt de potência instalada.

Segundo dados fornecidos pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), mais de 95 mil conexões de energia solar estão em operação nos telhados e pequenos terrenos do estado, distribuídas por todas as 79 cidades, representando 100% dos municípios da região.

Atualmente, mais de 136 mil consumidores de energia elétrica no estado já usufruem dos benefícios dessa fonte renovável, desfrutando de reduções significativas nas contas de luz, além de maior autonomia e confiabilidade no abastecimento elétrico.

O Mato Grosso do Sul ocupa agora a décima posição no ranking nacional de potência instalada de energia solar distribuída, conforme relatório da ABSOLAR. Desde 2012, a adoção dessa modalidade energética atraiu investimentos que ultrapassam os R$ 5,2 bilhões, gerou mais de 31 mil empregos e contribuiu com mais de R$ 1,3 bilhão em arrecadação para os cofres públicos.

Para Ronaldo Koloszuk, presidente do Conselho de Administração da ABSOLAR, o avanço da energia solar é crucial para o progresso social, econômico e ambiental do Brasil, além de contribuir para a diversificação da matriz energética, aliviando a dependência dos recursos hídricos e reduzindo os custos para a população.

Rodrigo Sauaia, CEO da ABSOLAR, destaca que o crescimento da geração própria de energia solar fortalece a sustentabilidade do país, alivia o orçamento das famílias e aumenta a competitividade dos setores produtivos. Ele ressalta ainda o potencial da energia solar em programas sociais, como o Minha Casa Minha Vida e o Luz para Todos, bem como em prédios públicos, como escolas e hospitais, auxiliando na redução dos gastos do governo com energia elétrica.

Fundada em 2013, a ABSOLAR é a entidade que congrega todos os elos da cadeia de valor da energia solar fotovoltaica e tecnologias limpas no Brasil, promovendo a transição energética sustentável do país.