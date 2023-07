Como ganhar na Lotofácil? Confira as melhores dicas!

Saber como ganhar na Lotofácil é uma dúvida recorrente de quem sonha em ganhar na loteria apostando em uma das alternativas mais fáceis de ganhar.

A Lotofácil é muito popular no Brasil, embora não seja a loteria que oferece as melhores premiações, conta com premiação mínima fixada em 1,7 milhão de reais. Inclusive, pode vir a acumular prêmios incríveis, tendo já premiado em mais de R$159.137.704,35.

Além disso, a Lotofácil é conhecida por ser um dos jogos lotéricos da Caixa Econômica Federal com melhores probabilidades de acerto, sendo muito mais fácil de ganhar do que algumas de suas concorrentes como Mega Sena, Quina e Dupla Sena.

Os sorteios acontecem durante toda a semana, exceto aos domingos, e premia milhares de apostadores. Quer saber como ganhar na Lotofácil e jogar sem sair de casa? Então fique neste artigo até o final e confira!

Como funciona a Lotofácil

Apostar na Lotofácil é muito simples. Isso porque a loterias tem uma dinâmica muito parecida com as suas concorrentes, exceto por alguns detalhes: tem mais faixas de premiação, cartela com menos dezenas e sorteios que acontecem todos os dias.

Para concorrer, basta selecionar entre 15 e 20 dezenas em um universo com 25 alternativas. Ganha a premiação máxima quem acertar os 15 números sorteados e ainda são contemplados os apostadores que conseguirem acertar 14, 13, 12, ou 11 números em faixas de premiação secundárias.

Os sorteios da Lotofácil ocorrem todos os dias da semana, exceto aos domingos. Assim, você pode apostar de segunda a sábado, até às 16 horas para concorrer ao concurso vigente. As extrações acontecem às 20 horas conforme o fuso horário de Brasília.

Como ganhar na Lotofácil

A Lotofácil é uma das loterias com melhores probabilidades de acerto. Para você ter uma ideia, as chances de ganhar o prêmio máximo em uma aposta simples com 15 dezenas são de 1 para 3.268.760.

Se compararmos com a Mega Sena, percebemos o quanto esse número é positivo, já que as chances de ganhar com uma aposta simples de 6 dezenas são de 1 para mais de 50 milhões.

Contudo, mesmo sendo uma das loterias mais fáceis de ganhar, vale a pena apostar em estratégias inteligentes para conquistar aquela tão sonhada bolada. Confira algumas dicas!

Aposte em mais dezenas

Os desdobramentos se referem ao aumento de combinações numéricas prováveis através do aumento de dezenas em um jogo. Na Lotofácil, por exemplo, é possível jogar de 15 a 20 números, sendo que quanto mais dezenas selecionar, maior o valor de investimento, visto que também melhores são as probabilidades de ganhar.

Para você ter uma ideia, as chances de ganhar jogando 15 números, como vimos, é de 1 para 3.268.76, mas ao jogar 20 números, esses dados mudam para 1 em 211. Muito mais provável, não é mesmo?

Isso acontece por conta dos desdobramentos, aumentando a quantidade de combinações em sua aposta e favorecendo as chances de assertividade nos jogos.

Faça os fechamentos

Outra estratégia muito importante, ainda mais para quem faz desdobramentos apostando em mais dezenas, é o fechamento. Essa técnica consiste em avaliar as combinações numéricas e eliminar as repetições.

Assim, seus jogos eliminam os números repetidos e tem mais chances de contemplação com combinações únicas. Isso também favorece seu bolso, já que assim é possível apostar em menos dezenas, mas com maior assertividade.

Conte com a “Aposta Turbinada”

No Mega Loterias você conta com o recurso “Aposta Turbinada”. Com ele, sempre que o jogador for apostar em mais dezenas, o sistema libera a alternativa de turbinar a aposta, eliminando assim as repetições de jogos com os fechamentos e entregando combinações únicas.

Assim, ao invés de pagar R$540 em um jogo com 17 dezenas, você pode pagar R$36, realizando 8 jogos distintos, com fechamentos eliminando as repetições. Muito mais econômico, garantindo 14 acertos em caso de contemplação.

Aposte em bolões da Lotofácil

Os bolões são ótimas alternativas para quem quer otimizar as chances de ganhar algumas das faixas de premiação, mas sem precisar investir tanto dinheiro. Isso porque eles trazem melhores resultados com oportunidades a partir de R$5,00.

No Mega Loterias, os bolões são elaborados por especialistas que visam aumentar as probabilidades de acerto. Assim, conta com oportunidades com 30 a 300 vezes mais chances de contemplação.

Onde jogar na Lotofácil

Foi-se a época em que era necessário se deslocar até uma casa lotérica para apostar nas loterias Caixa Econômica Federal. Hoje em dia já existem sites que facilitam o processo de apostas, a etapa de verificação de resultados e, inclusive, o resgate dos valores de premiação.

O Mega Loterias é uma das melhores alternativas do mercado hoje. No site, você joga online, confere os resultados em primeira mão e ainda resgata os valores dos prêmios sem precisar sair de casa.

Além disso, ainda conta com conteúdos exclusivos sobre probabilidades, dados estatísticos, dicas de jogo, estratégias e muito mais. Crie sua conta no Mega Loterias agora mesmo e comece a apostar na Lotofácil. Aproveite!