Criança com paralisia infantil precisa de ajuda para tratar broncoespasmo

A pequena Hadassa Pietra, de apenas 8 anos, está lutando pela vida após ser diagnosticada com broncoespasmo grave. Moradora de Campo Grande, a menina enfrenta uma situação delicada, estando internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) para tratamento intensivo. Devido à gravidade do quadro e à necessidade de medicamentos especializados, sua família busca apoio para cobrir os custos do tratamento e melhorar as condições de vida da criança.

Hadassa nasceu com paralisia infantil, o que já exige cuidados constantes, e agora sua condição respiratória exige ainda mais atenção. A tia de Hadassa, Camila Alves Seles, relatou que a menina está em uma situação crítica. “Ela está muito abaixo do peso, pois nada consegue permanecer no estômago dela. No momento, está no CTI tratando o broncoespasmo, mas sabemos que o caminho para sua recuperação será longo e cheio de desafios”, explicou Camila.

O quadro de Hadassa é complicado por diversos fatores. Além da paralisia infantil, a menina enfrenta complicações respiratórias sérias que tornam o tratamento ainda mais difícil. Camila conta que muitos dos medicamentos necessários são controlados e estão em falta nas unidades de saúde pública, o que tem dificultado a continuidade do tratamento. A menina também precisa de cuidados pós-hospitalares especiais, como a aquisição de um colchão de água e melhorias no ambiente onde ela vive, para ajudar na sua recuperação.

DESAFIO DA FAMÍLIA

Camila explica que, devido a dificuldades financeiras, sua irmã, mãe de Hadassa, está enfrentando muitas dificuldades para cobrir os custos do tratamento. “A situação financeira está complicada. O pós-hospitalar envolve muitos gastos com medicamentos e, além disso, precisamos de recursos para melhorar o ambiente em que a Hadassa vive. O quarto dela precisa ser reformado, já que o calor excessivo e a umidade prejudicam sua respiração”, comentou.

A reforma do quarto inclui não apenas o colchão de água, mas também a necessidade de ventilação adequada e pintura do ambiente, já que o local atualmente acumula poeira e umidade, fatores que agravam ainda mais a saúde da menina.

COMPLICAÇÕES E NOVOS DESAFIOS

O quadro de saúde de Hadassa deve se complicar ainda mais após sua alta do hospital. Os médicos já consideram a possibilidade de realizar uma traqueostomia e a colocação de uma sonda para auxiliar na alimentação da menina. Essas intervenções exigem ainda mais cuidados e, provavelmente, novos desafios para a família. “Se a sonda e a traqueostomia forem realmente necessárias, será mais difícil ainda para ela, e a demanda por ajuda será ainda maior”, explicou Camila.

COMO AJUDAR

Para ajudar a família de Hadassa a cobrir os custos do tratamento e das melhorias no ambiente de recuperação, foi criada uma campanha de crowdfunding através da plataforma Donativa. A plataforma, que tem como objetivo apoiar projetos sociais e causas diversas sem cobrar taxas, possibilita que qualquer pessoa contribua, a partir de R$ 10,00.

A campanha está aberta na Donativa, e todos podem fazer sua contribuição para ajudar Hadassa na luta pela vida e no seu tratamento de broncoespasmo grave. Mais de 100 projetos ativos já foram beneficiados por essa plataforma, que apoia tratamentos médicos, causas sociais e culturais, além de iniciativas de preservação ambiental e incentivo ao esporte.

Você pode acessar a campanha de Hadassa e fazer a sua doação através deste link: https://donativa.org.br/vaquinha/hadassa-pietra-luta-pela-vida-no-cti-contra-broncoespasmo-ajude/

Cada contribuição, por menor que seja, faz a diferença na vida de Hadassa e pode ser o apoio que ela e sua família precisam nesse momento tão difícil.