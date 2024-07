Criança de 3 anos morre em acidente com caminhão

Na 4ª.feira (10.jul.24) um acidente envolvendo dois caminhões e um carro de passeio resultou na morte de uma criança de apenas 3 anos, na PR-151, próximo às cidades de Jaguariaíva e Sengés, no Paraná.

Conforme o portal Radar BO, um caminhão Axor com placas de Guarapuava, que transportava bobinas de papel tombou, atingindo outros dois veículos na estrada. Junto do condutor do Axor estava uma passageira de 29 anos e duas crianças: de 3 e 6 anos. A criança de 6 anos sofreu ferimentos leves, mas a de 3 anos sofreu ferimentos graves e faleceu no hospital.

Ainda conforme o portal Radar BO, o segundo veículo envolvido foi um caminhão Scania com placas de Santa Bárbara do Oeste (SP), que após ser atingido pelo Axor, colidiu na traseira de um GM Vectra com placas de Jaguariaíva (PR).

O condutor do Scania, um homem de 40 anos, ficou gravemente ferido, enquanto o condutor do Vectra, um homem de 64 anos, saiu ileso do acidente.

O Corpo de Bombeiros de Jaguariaíva foi chamado para atender a ocorrência, e a Polícia Rodoviária Estadual, junto com uma equipe de guincho, também esteve no local. A rodovia precisou ser interditada por mais de cinco horas para o resgate das vítimas e a remoção dos veículos.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames de necropsia.