De famosos a anônimos, os perfis 'quarentões' mais assinados no Privacy

“A vida começa depois dos 40”. A frase se tornou popular por obra de um psicólogo norte-americano chamado Walter Pitkin. No ano de 1932, ele publicou um livro de autoajuda exatamente com este título: “Life begins at forty”. Na época, a frase causou sensação. Dizer que a vida começava aos quarenta parecia um belo exagero. Hoje, ela traduz que qualquer pessoa com 40 anos ou mais é capaz de ressignificar sua vida, principalmente a profissional e ser muito mais produtivo.

Com advento tecnológico e o poder das câmeras portáteis de celular a produção e consumo de homens e mulheres com mais de 40 anos em produtos e serviços na internet tem crescido muito e, se por um lado o consumo aumentou, por outro, os criadores de conteúdo dessa faixa etária surfam nessa boa maré do mercado digital produzindo materiais para todos os públicos.

Com isso, é bom frisar que o medo do incerto, do futuro e, até mesmo, por conta de preconceitos, pode causar estranheza para muitos. Porém, para outros a idade é apenas um número e não deve ser impeditivo para seguir encarando novos desafios.

Nomes como Rita Cadillac, Luiza Ambiel, Kid Bengala, Wagner Santiago, Vivi Fernandes e vários outros famosos e anônimos, resolveram trilhar o desafio de vender conteúdo pessoal pela internet, algo que, até então, muitos desconheciam.

Confira o top 8 perfis +40 mais badalados da Privacy:



Vivi Fernandes

Vivi Fernandez ficou conhecida nacionalmente pelo seu sucesso como integrante de balé de programas de auditório nos anos 1990. É atriz, dançarina e modelo. Aos 45 anos, a atriz e modelo tem feito muito sucesso e arrancando suspiros dos assinantes de seu perfil na Privacy. “Com a Privacy consigo atingir todos os públicos, está sendo uma experiência incrível. Posto conteúdos temáticos, divertidos e com muita sensualidade”, conta.

Para acompanhar o perfil da loira com mais 31 mil curtidas e mais de 1.600 postagens, o valor é de R$ 29,90 por mês, com 10% de desconto no plano trimestral e 15% no semestral.

Luiza Ambiel

A eterna musa da banheira do Gugu, Luiza Ambiel é outro nome de peso no elenco da Privacy. A carioca e cinquentona mostra em seus conteúdos o porquê chama-se ‘melhor idade’. Presente na plataforma há menos de um ano, conta com mais de 19 mil curtidas e 700 postagens. Para assinar seu perfil, é preciso desembolsar a quantia de R$ 29,90 por mês, com 10% de desconto no plano trimestral e 20% no semestral.

Elisa Sanches

Famosa por comandar o reality show "A Casa das Brasileirinhas", Elisângela da Costa Silva, mais conhecida como Elisa Sanches , fez muito sucesso como modelo e atriz de filmes adultos. Aos 41 anos, resolveu mergulhar de cabeça na Privacy com conteúdos eróticos e sensuais. Com menos de um ano de plataforma, já conta com mais de 10 mil curtidas e 300 publicações. A assinatura de seu perfil custa R$ 10,00 por mês, a forma de pagamento é um diferencial da plataforma, que aceita cartões de crédito e débito, boleto e PIX.

Rita Cadillac

Rita Cadillac ficou conhecida nacionalmente por ser uma das chacretes - dançarina e assistente de palco - do programa "Cassino do Chacrinha", exibido na TV Globo. Com aparições no cinema adulto e participação em realitys na televisão brasileira, foi grande referência de beleza e sensualidade nos anos 80. Aos 68 anos, segue arrancando suspiros por onde passa. Seu perfil na Privacy conta com mais 8 mil curtidas e custa R$ 39,99 por mês.

Marcia Imperator

Ex-atriz pornô brasileira, já trabalhou como faxineira, babá, garçonete, ajudante de cozinha e até na roça. Marcia Imperator ficou famosa por participar do quadro "Teste de Fidelidade", apresentado por João Kléber, na RedeTV!. Atualmente, aos 48 anos, tem feito muito sucesso na Privacy, maior plataforma de venda de conteúdo da América Latina. Tanto que faturou mais de R$ 5 mil logo nos primeiros dois dias de perfil ativo. Para ter acesso a seus conteúdos, o valor da assinatura é de R$ 69,90 por mês.

Rosana Meneses

Rosana Menezes , conhecida como a cinquentona mais sexy do Brasil, eleita duas vezes como capa da Revista Sexy, o que fez com que fosse agraciada com a alcunha. Aos 54 anos, a modelo e empresária entrou na Privacy, em 2021, e faz sucesso com conteúdos quentes, explícitos e sensuais. Seu perfil custa R$ 50,00 por mês, com desconto de 20% no plano trimestral e 30% no semestral.

Wagner Santiago

Wagner Santiago , ex-participante do BBB18, estreou, em abril de 2022, seu perfil com conteúdos sensuais e explícitos na Privacy. Segundo o empresário, um dos principais motivos da nova conta é a possibilidade de monetizar o conteúdo, uma vez que os posts estão disponíveis apenas para assinantes. Para assinar, o valor da mensalidade é de R$ 85,00 e também há planos trimestrais e semestrais, que oferecem descontos de 5% e 10%, respectivamente.

Kid bengala

Ex-ator pornô, Kid Bengala tem 68 anos e ficou famoso pelos diversos filmes que atuou no segmento da indústria pornográfica. Atualmente faz vídeos na internet (principalmente no Instagram) com conteúdo de duplo sentido, virando sensação nas redes sociais e, principalmente, em grupos de aplicativos de mensagens instantâneas. No final de 2022, resolveu encarar um novo desafio e entrou para o time de criadores de conteúdo na Privacy. Seu perfil custa R$ 89,99 por mês, com desconto de 8% no plano trimestral e 10% no semestral.

Sobre a Privacy