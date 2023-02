Em MS, promoções e Carnaval agitam o mercado

Após dois anos de suspensão, o carnaval de 2023 promete ser o maior dos últimos tempos. A festa deve alavancar as vendas e leva otimismo para o comércio que amargou dois anos sem celebrar a data. Muito mais que fantasias e alegorias, o feriado no Brasil rende viagens, festas e comilanças. E tudo isso acarreta em compras, seja a roupa de banho para curtir a praia ou aproveitar o drink novo no happy hour. Conforme a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) a movimentação deve chegar a R$ 8,1 bilhões no país durante o Carnaval, aumento de 26,9% a mais do que no ano passado.

Mesmo com o feriado programado para o final de fevereiro, lojas e centros comerciais já estão se preparando para antecipar as vendas para os foliões. Com descontos de até 90%, o Shopping Campo Grande tem para a próxima sexta-feira, dia 10, o tradicional Ponto Mix. Os itens promocionais vão de perfumaria, vestuário, sapatos, até tratamentos estéticos.

Para a gerente de marketing do Shopping Campo Grande, Ana Paula Faustino, a campanha já é tradição entre os clientes. “O Ponto Mix retorna em 2023 pensando neste período que antecede o feriado prolongado de carnaval e visando a comodidade dos clientes em realizar suas compras antecipadamente e com a oportunidade de desconto em diversos segmentos", afirma.

A gerente garante ainda que o Shopping Campo Grande tem o compromisso de levar aos consumidores produtos com promoções atraentes. “Quando falamos em Ponto Mix falamos em produtos realmente com descontos consideráveis para os nossos clientes”, garante.

Na loja Lara Tiara é possível encontrar opções de fantasias para as crianças com adereços a partir de R$ 39,90 e na compra de qualquer kit de carnaval a saia de tutu sai por R$ 79,90 somente durante o Ponto Mix. Já na loja Tip Top o macaquinho panda de R$159,90 sai apenas R$ 59,99 com oferta limitada.

Para quem pretende aproveitar o feriado com estilo na Hering você encontra vestido curto evasê de R$ 159,99 por R$ 84,99 com estoque limitado. Na loja Salinas, o maiô frente única está de R$ 349 por R$ 229.

O catálogo completo está disponível no site https://qrco.de/pontomix e as promoções vão até o dia 12 (domingo).

ASSISTENTE DE COMPRAS

E para quem quer aproveitar as promoções na comodidade de casa ou realizar a retirada no Drive Thru, o Shopping oferece o serviço exclusivo da Assistente de Compras, via WhatsApp pelo (67) 99215-8326 ou pelo link: https://qrco.de/wppscg.

SEMANA DO CINEMA

A Cinemark também aderiu a onda de promoções. De 09 a 14 de fevereiro acontece a segunda edição da Semana do Cinema que terá ingressos por valor único de R$ 10 reais em salas tradicionais 2D em todo o país. Além disso, os combos de pipoca e refrigerante também terão valor promocional durante esses dias.

Os ingressos por valor promocional também poderão ser comprados de forma online. Para isso, basta escolher a opção “meia entrada” na hora da compra, sem a necessidade de apresentar nenhum tipo de comprovação do benefício durante a semana da campanha.