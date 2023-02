Empresa abre 300 vagas de trabalho com salários de até R$ 2,1 mil

A Luandre, uma das maiores consultorias de RH do país, está com mais de 300 vagas de emprego para técnico instalador, para atuar em empresa brasileira de grande porte no setor de telefonia. A média de valores das vagas variam de R$ 1.300 à R$ 2.100,00 de salário.

Para se candidatar, os requisitos são ter Ensino Médio Completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva na categoria B, veículo próprio e possuir experiência prévia em instalação de fibra óptica.

Entre as cidades com processo seletivo aberto estão: Rio de Janeiro, Manaus, Roraima, Paraná, Maceió, Fortaleza, São Luís, Belém, João Pessoa, Recife, Teresina, Natal, Florianópolis, Aracaju, Rio Grande do Sul, Balneário Camboriú e Joinville.

Os interessados devem se cadastrar gratuitamente pelo site: candidato.luandre.com.br e filtrar sua cidade ou pelo link: https://luand.re/serede-vagas.

A LUANDRE

A Luandre Soluções em Recursos Humanos tem mais de 50 anos de atuação e oferece soluções técnicas e inovadoras na área de RH. Em 2020, a empresa chegou à marca de 4 mil clientes atendidos, 60 mil profissionais administrados ao longo do ano e banco com mais de 3,5 milhões de currículos cadastrados. Há 20 anos consecutivos, concorre ao prêmio Top Of Mind RH, o qual já venceu dez edições, na categoria "Temporários e Efetivos", sendo a atual vencedora.

Além disso, em 2020, foi reconhecida como um dos “Lugares Incríveis para se trabalhar”, certificação concedida pela Fundação Instituto de Administração (FIA) e UOL. A Luandre atende 200 das 500 melhores empresas do Brasil com todo seu know-how em Recrutamento e Seleção, Administração de Pessoal (Temporários e CLT), Avaliação Profissional, Outsourcing e Programas Especiais (Saúde, Varejo e Logística).

Atualmente, possui 12 unidades: São Paulo (Centro, Sul, Alphaville, Santo André, Guarulhos, Campinas e Jundiaí), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Paraná (Curitiba), Pernambuco (Recife), Minas Gerais (Belo Horizonte) e Rio Grande do Sul (Porto Alegre). Realiza também atendimento à distância em todo o país.