Empresa da Capital lança condomínio, constrói rua e planeja entregar EMEI até 2026

Em levantamento feito no último ano, o Radar Imobiliário, do DataZap, apontou o bairro Rita Vieira como o mais demandado para compras de casas e apartamentos em Campo Grande. Com atuação na cidade desde 2008, a MRV, empresa do grupo MRV&CO e maior construtora da América Latina, segue reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento urbano e a melhoria da qualidade de vida nas cidades onde atua e, no mês de julho, lança seu mais novo empreendimento no bairro, o Castello Di Lorenzo. Em linha com essa missão, a MRV também está investindo em importantes obras de contrapartida que beneficiarão diretamente a comunidade local.

O Castello Di Lorenzo, cujo lançamento aconteceu no último dia 20 de julho, será um marco no bairro Rita Vieira. Gestor comercial da MRV no estado do Mato Grosso do Sul, Sérgio Klautau afirma que “o bairro foi escolhido a dedo para sediar o primeiro empreendimento da linha Class da MRV na cidade. Por ser um bairro planejado vertical, o cliente poderá encontrar nele uma área residencial aconchegante cercada por uma região com fácil acesso a outros bairros de Campo Grande, com o conforto de fazer tudo a pé, graças ao comércio bem desenvolvido”, afirma.

Como parte das contrapartidas do projeto, a MRV investirá na construção de uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) com uma área de 935,18 m², destinada a atender às necessidades educacionais das crianças da região. Essa iniciativa, totalmente financiada pela MRV com um investimento de aproximadamente R$ 2.322.388,00, está prevista para ser concluída no primeiro semestre de 2026. Além disso, a empresa também investiu na infraestrutura viária local, com a construção de uma rua que interliga a Avenida Três Barras com a Rua Rita Vieira, melhorando a mobilidade urbana e a acessibilidade para os moradores.

NOVAS LINHAS DE PRODUTOS

Em linha com o que apresentou em sua nova campanha “Tem um apê MRV pra você”, a empresa reforça o objetivo de oferecer imóveis com atributos capazes de atender a diferentes expectativas, perfis e desejos. E é nesse sentido que apresenta aos sul-mato-grossenses o seu primeiro condomínio da linha Class, focada em atender pessoas que pretendem financiar o imóvel através do SBPE.

“Este é o primeiro empreendimento dessa tipologia que lançamos em Campo Grande. A nova linha de produtos visa atender a um público que quer dar um passo a mais na realização de seu sonho, conquistando um apartamento maior, mais bem localizado, com acabamentos diferenciados e com mais opções de lazer à sua disposição dentro do próprio condomínio”, explica Sérgio Klautau, gestor comercial da MRV no estado.

O empreendimento oferece 240 unidades residenciais, todas com suíte, variando entre 56m² e 57m², incluindo varanda com churrasqueira a carvão. No total, serão 341 vagas de garagem, incluindo opções cobertas e descobertas, além de vagas para visitantes e algumas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs). Os moradores também poderão desfrutar de uma ampla área de lazer com salão de festas, churrasqueira, academia, quadra de beach tennis, playground, gazebo e piscina, compondo um espaço completo para reunir familiares e amigos.

Localizado na rua Mariza Andrade Ribeiro, o empreendimento está estrategicamente localizado próximo a importantes pontos de interesse, como a Av. Bom Pastor, conhecida como a avenida Gourmet de Campo Grande, a Lagoa Itatiaia, o Hiper Center Comper, Fort Atacadista, e o Gastrota Parque dos Chefs, o maior parque gastronômico do Mato Grosso do Sul.

“A MRV continua comprometida em entregar qualidade e inovação, contribuindo para o crescimento sustentável da cidade. Com este novo lançamento, nosso objetivo é proporcionar um ambiente de qualidade e bem-estar para nossos clientes, ao mesmo tempo, em que investimos no desenvolvimento urbano e na infraestrutura de Campo Grande”, afirma Sergio Klautau Araujo Gomes, gestor de vendas da MRV na região.

As unidades do Castello Di Lorenzo estarão disponíveis a partir de R$ 400 mil, podendo ser financiadas pelo sistema SBPE ou diretamente com a construtora. Os interessados podem obter mais informações e visitar o plantão de vendas localizado na av. Eduardo Elias Zahran, 580.

MRV

Com mais de quatro décadas de mercado e o propósito de construir sonhos que transformam o mundo, a MRV é uma das cinco empresas que compõem a plataforma de soluções habitacionais MRV&CO. É considerada a maior construtora e incorporadora da América Latina, tendo como foco empreendimentos acessíveis para um público que busca o sonho da casa própria. A companhia já entregou mais de 500 mil chaves e, hoje, mais de 1,6 milhão de pessoas vivem em um imóvel construído pela MRV. Acesse e conheça mais sobre a companhia. www.mrv.com.br