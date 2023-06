Esclerose Múltipla: O que é e como diagnosticá-la?

Formigamento, dormência, dor, fraqueza nos braços, pernas, tronco ou face, além de problemas com a visão, podem ser sinais iniciais de esclerose múltipla, sobretudo em pacientes jovens. Esta 3ª.feira, 30 de maio, é lembrado como Dia Mundial de Conscientização dessa doença que ataca o sistema nervoso central e acomete cerca de 40 mil brasileiro.

De acordo com a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla (ABEM), no mundo quase 3 milhões de pessoas são diagosticadas com a doença.

A esclerose múltipla afeta principalmente jovens, principalmente mulheres entre 20 e 40 anos de idade. Depois de doenças neurológicas decorrentes de traumas de acidentes, a esclerose múltipla é a maior causa de incapacidade neurológica em adultos jovens.

Essa patologia neurológica é inflamatória e autoimune, acomete o cérebro e a medula. Acontece quando as zonas de mielina, substância que reveste a maioria das fibras nervosas é danificada ou destruída, causando uma inflamação que compromete o funcionamento do sistema nervoso central e criando uma barreira na comunicação entre o cérebro e o restante do corpo.

“Os sintomas variam de pessoa para pessoa, de acordo com o grau do dano já causado. Não há cura para a esclerose múltipla, mas existem tratamentos que ajudam na redução e gravidade dos surtos bem como reduzindo chances de novos surtos e progressão da doença”, explica o neurologista e professor do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras, Frederico Lacerda, que destaca ainda alguns sinais de atenção. Confira:

Fraqueza;

Sensitivas: dormências ou formigamentos; dor ou queimação na face;

Visuais: visão borrada, mancha escura no centro da visão de um olho, visão dupla;

Motoras: perda da força muscular, dificuldade para andar, espasmos e rigidez muscular;

Ataxia: falta de coordenação dos movimentos finos ou para andar e desequilíbrios;

Além disso, pode apresentar sintomas associados descritos abaixo, sendo rara a sua apresentação de forma isolada:

Esfincterianas: dificuldade de controle da bexiga ou intestino;

Cognitivas: problemas de memória, de atenção, do processamento de informações;

Mentais: alterações de humor, depressão e ansiedade.

O diagnóstico é feito por meio da análise médica que inclui exame clínico e exames complementares, como ressonância magnética de cérebro, coluna cervical e torácica e coleta de líquor. Desta forma, é essencial que mediante qualquer suspeita, ocorra a busca por um especialista, sobretudo após a apresentação de um sintoma novo e agudo, pois o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são determinantes para gerenciar a doença e melhorar a qualidade de vida do paciente.