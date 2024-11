Escola Sesi abre 750 vagas gratuitas para 2025 em MS

A Rede Sesi de Educação de Mato Grosso do Sul está com processo seletivo aberto para o ano letivo de 2025.

São 750 vagas gratuitas para educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

As vagas estão distribuídas entre as sete unidades da rede no estado.

Das 750 vagas, 626 são para alunos que já possuem matrícula garantida para 2025. Esses alunos foram contemplados com a gratuidade em 2024 e devem atender aos requisitos do edital. Se não cumprirem as condições, as vagas serão redistribuídas ao público geral. As outras 124 vagas são para ampla concorrência.

Essas vagas são destinadas a estudantes da rede pública ou filhos de trabalhadores da indústria. Veja nas 7 cidades de MS onde há Escola do Sesi:

Os candidatos devem comprovar renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente até 29 de novembro de 2024.

Os resultados serão divulgados a partir de 12 de dezembro de 2024.

O edital (a íntegra) e as fichas de inscrição estão disponíveis no site da Transparência Sesi MS.